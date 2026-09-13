Sollicciano da condanna giudiziaria a discarica sociale

Il caso della diciannovenne incinta, reclusa da sette mesi tra le mura di Sollicciano in attesa di un parto che avverrà sotto scorta, non è solo un trafiletto di cronaca: è l'urlo di un sistema che ha smesso di interrogarsi sul proprio senso. Siamo di fronte a un corto circuito burocratico dove la distanza tra i codici e la realtà brutale delle celle si fa abisso. Quando il diritto alla dignità naufraga nel degrado, la funzione rieducativa della pena si svuota per diventare pura inerzia colpevole. Può un'istituzione definirsi "giustizia" se la sua unica risposta alla fragilità è il contenimento in spazi che la stessa magistratura ha definito invivibili?

Mentre la politica si divide, i numeri gridano: a livello nazionale, i bambini reclusi con le madri sono saliti a 37. Nonostante le promesse legislative, stiamo assistendo a un’inversione di rotta che trasforma le sezioni femminili in nidi di cemento. Crescere dietro le sbarre significa subire un imprinting detentivo che altera la percezione stessa della libertà; in questo ambiente, la scoperta del mondo è mediata da un mazzo di chiavi e da un cancello sempre chiuso.

Questo dato, riportato dagli esperti, descrive lo stravolgimento dell'infanzia: il primo comando non è un gioco, ma la richiesta di abbattere un limite fisico imposto da uno Stato che non sa distinguere tra la colpa dell'adulto e l'innocenza del bambino.

Gli Istituti a Custodia Attenuata per Madri rappresentano il più grande fallimento della programmazione penitenziaria regionale. In Toscana non ne esiste nessuno, nonostante se ne discuta dal 2008. Durante le audizioni della Commissione 4, è emerso un quadro di macerie istituzionali: il Gruppo Foucault e il Garante dei detenuti denunciano un'immobilità che dura da quasi vent'anni, rendendo l'idea stessa degli ICAM ormai "anacronistica" rispetto alle necessità attuali. Questa assenza non è un caso isolato, ma parte di un sistema di "discariche sociali" dove anche la salute mentale viene dimenticata: basti pensare alla Rems di Volterra, unica in Toscana e perennemente congestionata da liste d'attesa infinite. L'incapacità della politica di fornire spiegazioni razionali a questo stallo è la firma di una responsabilità che pesa interamente sulla pelle dei più vulnerabili.

Il panorama normativo si appresta a subire una scossa autoritaria. Con l’entrata in vigore del Decreto Sicurezza nel 2025, il rinvio della detenzione per le madri incinte o con figli neonati passerà da obbligatorio a facoltativo. È qui che la vicenda della diciannovenne di Sollicciano diventa sistemica: il suo destino, e quello del figlio che porta in grembo, diverrà una scelta discrezionale del giudice, non più un diritto garantito. Questa deriva securitaria sacrifica l'eredità di Cesare Beccaria sull'altare di una punizione che non ammette eccezioni umane. In un Paese che si professa patria dei diritti dell'infanzia, rendere "opzionale" la tutela di un neonato significa avallare la visione dei teorici del "buttate via la chiave", calpestando ogni principio di civiltà giuridica.

Il carcere fiorentino è oggi l'epicentro di uno scontro istituzionale senza precedenti. Da un lato, il sottosegretario Alberto Balboni (FdI) tenta di liquidare le drammatiche condizioni della struttura parlando di "presunte mancanze" e impugnando i provvedimenti della magistratura. Dall'altro, la realtà di sezioni sequestrate per gravi violazioni igienico-sanitarie e rischi per la sicurezza sul lavoro. Lorenzo Falchi (AVS) ha denunciato duramente questo approccio, accusando il Governo di voler usare il carcere solo per "stipare persone": "Il carcere non può e non deve essere una discarica sociale dove nascondere le fragilità ma, come vorrebbe la nostra costituzione, un luogo di riabilitazione e reinserimento."

Il tentativo di risolvere il dramma di Sollicciano con un colpo di spugna burocratico si scontra con il countdown della Corte Costituzionale, che ha fissato al 22 settembre 2026 il termine ultimo per un intervento strutturale che restituisca dignità all'istituto.

Nel deserto delle risposte statali, l'unica oasi è "Casa Ginestra", gestita dalla Caritas. È un modello di eccellenza che accoglie donne fragili e madri a fine pena, offrendo loro la dignità di una misura alternativa. Tuttavia, il fatto che questa struttura disponga di soli 4 o 5 posti letto scoperchia un paradosso inaccettabile: lo Stato delega la gestione di diritti fondamentali alle "spalle generose ma non ciclopiche" del terzo settore. Il volontariato non può essere l'alibi per il disimpegno della politica; la gestione della pena deve tornare a essere una responsabilità pubblica, non un compito affidato alla buona volontà dei singoli.

La crisi di Sollicciano non è un'emergenza passeggera, ma il sintomo di una patologia democratica. Mentre ci avviciniamo alla scadenza del 2026 fissata dalla Consulta, l'Italia si trova davanti a un bivio: confermare la propria natura di "patria dei diritti" o scivolare definitivamente verso un sistema puramente punitivo e cieco.