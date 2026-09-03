Oltre le sbarre: la dignità di una città passa da quattro lavatrici

Nelle nostre case, la lavatrice è un oggetto quasi invisibile, un ronzio di sottofondo che diamo per scontato come segno di una banale normalità. Eppure, tra le mura di cemento di Sollicciano, quel cestello che gira diventa un presidio di resistenza umana, un confine tra l'abbandono e il decoro. Lo scorso 14 luglio, durante la giornata dell’Alleanza per l’articolo 27 intitolata con una frase che suona come un atto d’accusa — "Bisogna aver visto" — le detenute avevano lanciato un appello disperato. Non chiedevano privilegi, ma il minimo indispensabile per non sentirsi cancellate. Oggi, la risposta a quell’appello arriva attraverso la cooperazione civica, ma mette a nudo un sistema che, se da un lato accoglie la solidarietà, dall’altro resta impantanato in una paralisi burocratica che nega il diritto al futuro.

La consegna di quattro lavatrici rigenerate alla sezione femminile di Sollicciano è molto più di una donazione: è un esempio di "filiera virtuosa" dove l’innovazione ambientale sposa la giustizia sociale. I macchinari, riportati a nuova vita, sono stati donati da Dismeco Srl, guidata da Claudio e Francesco Eugenio Tedeschi, in collaborazione con Butali Euronics.

In questa operazione, il recupero dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche assume un valore simbolico potentissimo: rigenerare un oggetto destinato alla discarica diventa la metafora del recupero della dignità umana. Grazie all’impegno della Società della Ragione, con la presidente Giulia Melani e il presidente onorario Franco Corleone, l’elettrodomestico smette di essere solo un bene di consumo per diventare uno strumento di reinserimento sociale.

“I piccoli risultati contano davvero quando migliorano la vita quotidiana all'interno delle strutture penitenziarie e restituiscono dignità alle persone ristrette. Al contempo interventi come questo ci ricordano quanta strada resti ancora da fare affinché l'articolo 27 della Costituzione non rimanga soltanto una promessa sulla carta” afferma Giuseppe Fanfani, Garante regionale per i detenuti.

Il Garante Giuseppe Fanfani, insieme al consigliere regionale Lorenzo Falchi, ha già avviato un dialogo con l'Amministrazione Penitenziaria e l'assessora Alessandra Nardini per estendere questo modello a tutti gli istituti toscani. La sinergia tra pubblico, privato e terzo settore — che vede coinvolte realtà come Zero Waste Italy di Capannori e Scapigliato Srl di Rosignano — dimostra che risolvere problemi pratici è possibile quando l'efficienza industriale si mette al servizio del welfare. Ma è qui che emerge il contrasto stridente: se il privato sociale corre, la macchina pubblica sembra ferma al palo.

Mentre celebriamo l'arrivo delle lavatrici, i dati analizzati da Sinistra Progetto Comune svelano un drammatico "collo di bottiglia" strutturale. A Firenze, la possibilità di accedere a misure alternative — l'unica vera via per abbattere la recidiva — si scontra con una carenza di posti letto imbarazzante.

L'unica struttura comunale dedicata, "Il Samaritano", dispone storicamente di soli 18 posti. Sebbene dal 1° febbraio 2026 siano stati aggiunti 5 posti (portando il totale a 23), la cifra resta ridicola a fronte delle 410 persone senza dimora censite in città nel gennaio 2026. Senza una casa, l’Articolo 47 ter (detenzione domiciliare) diventa una lettera morta.

La tragedia denunciata dal giornale di strada Fuori Binario ne è la prova più atroce: lo scorso 3 febbraio, una persona all'Albergo Popolare si è tolta la vita. Non aveva potuto scontare una pena residua in misura alternativa perché non era stata individuata una struttura idonea. In questo cortocircuito, la mancanza di una "dimora" si trasforma in una condanna a morte supplementare, una barriera invisibile che trasforma la cella nell'unica opzione possibile.

L'inerzia amministrativa assume contorni quasi kafkiani. Nel luglio 2025, il Consiglio Comunale aveva approvato un ordine del giorno — votato all’unanimità con 24 voti favorevoli e 0 contrari — per impegnare la Giunta a mappare il patrimonio immobiliare inutilizzato (come l’immenso complesso di Montedomini) da destinare alla semilibertà. Eppure, a oggi, di quel censimento non c’è traccia. La critica sollevata è profonda e riguarda le radici stesse della gestione del disagio:

Regolamenti obsoleti : I testi del 2004 ancora in vigore prevedono solo la "dimissione" di chi finisce in carcere. In una frase fulminante dei promotori dell'inchiesta: il regolamento comunale "conosce la cella, non l'alternativa".

I testi del 2004 ancora in vigore prevedono solo la "dimissione" di chi finisce in carcere. Assenza di risposte : Non esistono giustificazioni scritte sui motivi per cui le strutture pubbliche vengano sistematicamente negate come luoghi di esecuzione penale esterna.

Non esistono giustificazioni scritte sui motivi per cui le strutture pubbliche vengano sistematicamente negate come luoghi di esecuzione penale esterna. Mancata mappatura: Nonostante il mandato unanime del Consiglio, la Giunta non ha ancora fornito dati sull'effettiva disponibilità degli spazi di proprietà comunale o delle società pubbliche.

Se la burocrazia continua a "conoscere solo la cella", il rischio è che l'Articolo 27 rimanga, per i più fragili, solo un sogno interrotto.