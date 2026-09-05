La "fabbrica della criminalità" dietro le sbarre

Qual è la vera funzione del carcere in una società che si definisce democratica e di diritto? Se la nostra Costituzione sancisce solennemente all'articolo 27 che la pena deve tendere alla rieducazione del condannato, la realtà cruda che emerge dalle recenti ispezioni negli istituti di Sollicciano e Pisa racconta una storia di sistematico fallimento. Invece di essere luoghi di riscatto, le carceri toscane si sono trasformate in "non-luoghi" dove la dignità umana viene sospesa per decreto d'inerzia. Attraverso la lente della campagna "Dimenticat3", promossa dai Giovani Democratici per denunciare l'abbandono del sistema penitenziario, analizzeremo i punti più critici di un collasso che non riguarda solo i detenuti, ma l'intera tenuta civile delle nostre istituzioni.

Il fallimento del sistema carcerario non è solo un’emergenza umanitaria, ma un rischio calcolato per la sicurezza pubblica. Come denunciato dall'europarlamentare Dario Nardella, un istituto che nega formazione e lavoro tradisce la propria missione costituzionale, trasformandosi in un moltiplicatore di devianza. La mancanza di spazi adeguati per il reinserimento trasforma il tempo della detenzione in un vuoto pneumatico che alimenta la rabbia e la marginalità. Chi esce da un sistema che non ha fornito strumenti di sussistenza ha una probabilità di tornare a delinquere drasticamente superiore: un danno diretto alla sicurezza dei cittadini.

Le condizioni igienico-sanitarie riscontrate nella casa circondariale "Don Bosco" di Pisa sono state definite senza mezzi termini "indegne" dal Presidente di Antigone Toscana. Il quadro è spettrale: un’infestazione di cimici da letto che dura da mesi, con detenuti che portano sui corpi i segni evidenti dei morsi. In un clima di calore infernale, la mancanza di privacy nei servizi igienici a vista e le infiltrazioni d'acqua strutturali rendono la detenzione un trattamento inumano e degradante. Questo degrado rappresenta inoltre una palese violazione dei diritti dei lavoratori: la Polizia penitenziaria e gli operatori sanitari sono costretti a svolgere il proprio dovere in un ambiente insalubre, trasformando il lavoro statale in un esercizio di quotidiana sopravvivenza al limite della decenza.

La situazione più intollerabile si registra nella sezione Servizio Assistenza Integrata di Pisa, un’area teoricamente destinata a chi necessita di cure cliniche costanti. Qui, la fragilità viene calpestata dalla precarietà strutturale. L’immagine simbolo di questo fallimento è quella di un detenuto senza gambe, costretto su una carrozzina palesemente inadeguata alla sua stazza. Con un sovrappollamento di 279 detenuti su soli 190 posti regolamentari, la gestione di gravi patologie psichiatriche e delle dipendenze diventa una scommessa persa in partenza. Quando lo Stato non è in grado di garantire cure minime a chi è sotto la sua custodia, abdica alla sua funzione di garante della vita.

Il deputato Federico Gianassi ha sollevato una critica politica frontale verso il Ministro Nordio, denunciando l'incapacità del Governo di comprendere la realtà attraverso il solo filtro burocratico delle circolari. La situazione è talmente compromessa che la magistratura ha dovuto disporre il sequestro di alcune sezioni di Sollicciano per inagibilità. In risposta a questo collasso, Gianassi ha ottenuto alla Camera un impegno per 50 milioni di euro destinati alla riqualificazione complessiva. Tuttavia, per Nardella la soluzione deve essere più radicale: la demolizione e la ricostruzione totale secondo criteri moderni. La richiesta è una sola: la presenza fisica delle istituzioni.

La crisi di Sollicciano non è un problema locale, ma un detonatore per l'intero sistema. Bernardo Taddei, segretario dei Giovani Democratici toscani, ha spiegato come la chiusura delle sezioni fiorentine abbia innescato un effetto domino, trasferendo la pressione del sovrappollamento su tutti gli altri istituti della regione. La sicurezza non deve essere un vessillo ideologico, ma il risultato di un sistema che funziona. Per questo, il caso italiano è approdato ai tavoli di Bruxelles: Nardella ha formalmente chiesto al Servizio giuridico del Parlamento Europeo di aggiornare lo studio del 2023 sulle carceri italiane, ponendo l'accento sul tasso insostenibile di suicidi, sulla recidiva e sulla carenza cronica di organico della Polizia penitenziaria.

Il carcere non è un mondo separato, ma lo specchio fedele della nostra civiltà. Ogni volta che una sezione viene sequestrata dalla magistratura o un malato viene abbandonato in una cella fatiscente, è la credibilità dello Stato di diritto a sgretolarsi. La rinascita del sistema penitenziario, fondata su investimenti strutturali e percorsi di reinserimento reali, non è un atto di benevolenza, ma un obbligo istituzionale per la sicurezza di tutti.