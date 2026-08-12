​Sicurezza stradale tra prevenzione e tragedia

La strada, nella sua concezione urbanistica più pura, nasce come tessuto connettivo della comunità, uno spazio di incontro e mobilità. Eppure, per chi vive quotidianamente i quartieri della nostra città, questo spazio si sta trasformando in un teatro della paura. Esiste un paradosso inaccettabile nella sicurezza urbana contemporanea: le strisce pedonali, che dovrebbero rappresentare una "zona franca" di protezione assoluta garantita dal Codice della Strada, si rivelano spesso trappole mortali. In Piazza Felice Bacci, la sicurezza teorica della segnaletica orizzontale svanisce davanti alla realtà della velocità e della distrazione. È ammissibile che un diritto fondamentale, come quello di attraversare la strada in sicurezza, debba essere vissuto come un atto di coraggio?

L'investimento di una madre e delle sue due figlie — una neonata di appena nove mesi e una bambina di sei anni — avvenuto a Ponte a Ema (Quartiere 3), non può essere liquidato come una sfortunata fatalità. Come denunciato da Simone Scavullo, presidente del Comitato Cittadini per Firenze, si è trattato di una "collisione prevenibile", l'epilogo ampiamente annunciato di una gestione del rischio stradale carente e ignorata per anni.

Le tre vittime sono state trasportate d'urgenza al pronto soccorso di Ponte a Niccheri. Sebbene le conseguenze fisiche non siano state letali, il danno va oltre i referti medici: lo shock psicologico subito dalla madre e, in particolare, dalla bambina di sei anni, rappresenta un trauma sociale che altera permanentemente il rapporto dei cittadini con il proprio territorio. Questo incidente è il risultato diretto di criticità strutturali segnalate invano: una curva che invita alla velocità, una visibilità passiva compromessa dalla vegetazione e l’ingombro di veicoli in sosta irregolare.

"Dobbiamo aspettare che ci sia un’altra persona investita? Dobbiamo aspettare che ci sia una vittima? Dobbiamo aspettare un morto prima di intervenire?" domanda Simone Scavullo.

Mentre Piazza Bacci rimane in attesa di interventi, i dati provenienti dal Mugello dimostrano che, quando esiste la volontà politica, le risorse per la vigilanza attiva vengono mobilitate. L’operazione "Passi sicuri", condotta domenica 9 agosto, è stata un’azione interforze di alto profilo, che ha visto l’impiego coordinato di 12 operatori (8 della Polizia Locale dell’Unione Mugello e 4 della Polizia Locale della Città Metropolitana). I risultati dell'attività sui passi appenninici parlano chiaro:

Controlli effettuati: 82 motoveicoli e 4 autovetture.

82 motoveicoli e 4 autovetture. Sanzioni elevate: 14 totali, di cui 6 specificamente per "velocità non adeguata".

14 totali, di cui 6 specificamente per "velocità non adeguata". Altre infrazioni: Inosservanza del semaforo rosso, rumori molesti e irregolarità documentali.

La "velocità non adeguata" accertata nel Mugello è lo stesso fattore che rende letale Piazza Bacci. Tuttavia, emerge una contraddizione amara: mentre si dispiegano task force per monitorare i passi montani nel fine settimana, i nodi urbani ad alta densità pedonale vengono lasciati al degrado strutturale. La prevenzione non può essere un’attività a macchia di leopardo; deve prioritariamente proteggere gli utenti vulnerabili là dove vivono.

Da esperti di sicurezza stradale, sappiamo che la segnaletica da sola non salva vite se la geometria stradale è errata. In Piazza Felice Bacci ci troviamo di fronte a una classica "blind transit zone" (zona di transito cieca). La combinazione di tre fattori — l'uscita da una curva, la visibilità passiva compromessa dalla vegetazione incolta e la sosta selvaggia che occlude il campo visivo — riduce a zero il tempo di reazione del conducente. Il Comitato Cittadini per Firenze non chiede solo burocrazia, ma interventi strutturali correttivi:

Dissuasori di velocità fisici: Elementi di moderazione del traffico che costringano meccanicamente i veicoli a rallentare prima dell'attraversamento.

Elementi di moderazione del traffico che costringano meccanicamente i veicoli a rallentare prima dell'attraversamento. Sistemi di controllo elettronico: Installazione di dispositivi di rilevamento della velocità come deterrente permanente.

Installazione di dispositivi di rilevamento della velocità come deterrente permanente. Riprogettazione dello spazio stradale: Ripristino della visibilità in curva e rimozione degli ostacoli (vegetazione e sosta irregolare) che impediscono al guidatore di percepire il pedone prima dell'impatto.

Il fallimento della sicurezza a Ponte a Ema è anche un fallimento della democrazia di prossimità. La critica di Scavullo punta il dito contro una politica che si attiva solo nei cicli elettorali, dimenticando che la sicurezza stradale è un’esigenza che non conosce scadenze: "Gli assessori, i presidenti di Quartiere e gli amministratori devono tornare a vivere le strade, incontrare i cittadini e verificare personalmente i problemi segnalati. Non possiamo pensare che l'ascolto dei cittadini avvenga soltanto durante le campagne elettorali. I cittadini devono essere ascoltati ogni giorno."