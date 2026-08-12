Contro la desertificazione 10 milioni per gli impianti sportivi

Lo sport non è mai stato soltanto una questione di sudore e cronometri; è un diritto fondamentale di cittadinanza e un pilastro su cui poggia la qualità del vivere civile. Oggi, la Toscana sta vivendo un vero e proprio nuovo rinascimento infrastrutturale, una metamorfosi che parte dal basso per ridisegnare l'identità dei territori. Tra Bagno a Ripoli, Empoli e le pieghe della "Toscana diffusa", stiamo assistendo a una stagione di investimenti che non si limita a gettare cemento, ma cuce insieme memoria, sicurezza e visione urbanistica. Le infrastrutture sportive diventano così il nuovo lessico dell'integrazione, trasformando i parchi in agorà moderne.

A Bagno a Ripoli, l'urbanistica si fa memoria emotiva. All'interno dei giardini "Nano Campeggi", precisamente nella porzione di verde adiacente all'area cani, sorgerà il primo campo pubblico da basket del comune. Non parliamo di un semplice rettangolo d'asfalto, ma di un playground regolamentare di 19x34 metri, dotato di illuminazione a LED per la fruizione serale e recinzioni di sicurezza.

L'investimento di 250 mila euro, reso possibile da una sinergia tra Comune e Regione, è però molto più di una voce a bilancio: è un atto di restituzione alla comunità in memoria di Edoardo Varvarito, giovane cestista scomparso prematuramente. È la dimostrazione che l'architettura sportiva può e deve avere un cuore.

Il caso di Antella merita una riflessione profonda su quella che potremmo definire architettura finanziaria al servizio del cittadino. Qui nascerà una nuova area polisportiva pubblica in un terreno adiacente ai campi da calcio esistenti. La particolarità? L'opera non peserà minimamente sulle tasche dei contribuenti.

Il finanziamento deriva infatti dall'alienazione della villa della vedova Migliorini, che ha nominato il Comune suo erede universale. In un'epoca di tagli ai bilanci, trasformare un lascito privato in uno spazio pubblico aperto a tutti è un modello di "restituzione sociale" che dovrebbe fare scuola: è la bellezza di un patrimonio privato che si rigenera diventando bene comune, offrendo ai giovani spazi di aggregazione gratuiti e accessibili.

Il bando regionale presentato dal presidente Eugenio Giani non è che un tassello di una strategia macroscopica: un ciclo di investimenti da ben 101 milioni di euro complessivi. In questa specifica tornata, 10 milioni sono stati destinati a 32 progetti vincitori su ben 217 domande pervenute.

Il dato politico e sociale più rilevante è che la stragrande maggioranza delle richieste provenga dai centri medio-piccoli. Investire nella cosiddetta "Toscana diffusa" significa alzare un argine contro la desertificazione territoriale e sociale. Quando un piccolo comune riqualifica una palestra, non sta solo migliorando un edificio; sta salvando un presidio di socialità. I pilastri del bando regionale:

Soggetti: Comuni, Province e Città Metropolitana.

Comuni, Province e Città Metropolitana. Interventi: Ampliamento e riqualificazione di impianti esistenti, nuovi spazi all'aperto e acquisto di attrezzature.

Ampliamento e riqualificazione di impianti esistenti, nuovi spazi all'aperto e acquisto di attrezzature. Meccanismo di co-finanziamento: Una compartecipazione obbligatoria del 10%, che scende strategicamente al 5% per i comuni sotto i 5.000 abitanti, per agevolare le realtà più piccole.

Spesso tendiamo a separare il tema della sicurezza stradale da quello della pianificazione sportiva. Errore. A Bagno a Ripoli, la decisione di realizzare un ciclodromo nell'area di Mondeggi risponde a una necessità drammatica: la pericolosità dell'allenamento su strada per società storiche come la SS Aquila (classe 1927).

Offrire agli atleti una pista protetta significa toglierli dal traffico, riducendo il rischio di incidenti. Ma c'è di più: rifacendoci al concetto di Jane Jacobs, un impianto sportivo attivo porta "occhi sulla strada". Un'area verde vissuta da ciclisti e sportivi è intrinsecamente più sicura di una landa abbandonata. L'attività agonistica diventa così uno strumento di prevenzione urbana e tutela della vita.

Ad Empoli, il cantiere di via Raffaello Sanzio (un investimento imponente da 7,1 milioni di euro) incarna la volontà di puntare al vertice. Entro il 2027, la città avrà un impianto di lustro nazionale, conforme agli standard FIDAL e CONI.

Il dettaglio urbanistico più interessante riguarda il superamento dei conflitti d'uso: il nuovo anello per il ciclismo e il pattinaggio permetterà finalmente agli atleti di abbandonare l'improvvisato "parcheggio davanti al PalAramini", restituendo dignità alla pratica sportiva e ordine alla viabilità cittadina. Con una pista a 8 corsie, una tribuna da 1.500 posti e una palestra indoor, il polo scolastico adiacente e le società locali passeranno da una gestione dell'emergenza a una dimensione di eccellenza.

La strategia toscana si completa con interventi capillari che toccano ogni disciplina: dai 2 milioni di euro per il completamento del complesso "Pazzagli" a Grassina (con nuovi spogliatoi e clubhouse), alla riqualificazione di Marina di Candeli, fino all'arrivo del rugby e alle nuove palestre per le arti marziali come quella del Team Marceddu.

Progetti come "Prati di benessere" o le nuove stazioni calisteniche ad Antella e Grassina dimostrano che il parco urbano sta cambiando pelle. Non è più solo un luogo di sosta, ma una palestra a cielo aperto dove lo sport gratuito diventa presidio del territorio. Questa è "sicurezza urbana partecipata": meno zone d'ombra, più cittadini attivi. Investire nello sport significa, in ultima analisi, investire sulla salute pubblica e sulla coesione di una comunità che si riconosce nei propri spazi.