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Viola, i numeri di maglia per la stagione 2026-27: Kean ha la 9

La 10 non c'è, come promesso ad Antognoni. Mastantuono prende la 30. In 9 hanno lo stesso numero dell'anno scorso

Redazione Nove da Firenze
Redazione Nove da Firenze
11 Agosto 2026 19:14
Viola, i numeri di maglia per la stagione 2026-27: Kean ha la 9

La Fiorentina poco fa ha diffuso la lista dei numeri di maglia della Fiorentina per la stagione 2026/2027.

2 – Domilson Cordeiro dos Santos (Dodô)

3 – Radu-Matei Dragusin

4 – Marco Brescianini

5 – Marin Pongračić

6 – Luca Ranieri

8 – Rolando Mandragora

9 – Bioty Moise Kean

11 – Albert Guðmundsson

14 – Arthur Eric Kolawolé Atta

17 – João Mário Neto Lopes

19 – Luca Lezzerini

20 – Alejandro Jiménèz Sánchez

21 – Victor Valdepeñas Talavera

27 – Cher Ndour

29 – Niccolò Fortini

30 – Franco Mastantuono

33 – Viery Fernandes Santos Lopes

42 – Christ Ravynel Inao Oulai

43 – David De Gea Quintana

44 – Nicolò Fagioli

53 – Oliver Christensen

65 – Fabiano Parisi

80 – Giovanni Fabbian

91 – Roberto Piccoli

Come si vede, la 10 non c'è come promesso ad Antognoni.

Chi ha mantenuto lo stesso numero

Dodô, Pongračić, Ranieri, Mandragora, Ndour, Fortini, De Gea, Fagioli e Parisi.

Chi ha cambiato numero

Lezzerini da 1 → 19

Kean: da 20 → 9

Guðmundsson: da 10 → 11.

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