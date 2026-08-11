Viola, i numeri di maglia per la stagione 2026-27: Kean ha la 9

La Fiorentina poco fa ha diffuso la lista dei numeri di maglia della Fiorentina per la stagione 2026/2027.
2 – Domilson Cordeiro dos Santos (Dodô)
3 – Radu-Matei Dragusin
4 – Marco Brescianini
5 – Marin Pongračić
6 – Luca Ranieri
8 – Rolando Mandragora
9 – Bioty Moise Kean
11 – Albert Guðmundsson
14 – Arthur Eric Kolawolé Atta
17 – João Mário Neto Lopes
19 – Luca Lezzerini
20 – Alejandro Jiménèz Sánchez
21 – Victor Valdepeñas Talavera
27 – Cher Ndour
29 – Niccolò Fortini
30 – Franco Mastantuono
33 – Viery Fernandes Santos Lopes
42 – Christ Ravynel Inao Oulai
43 – David De Gea Quintana
44 – Nicolò Fagioli
53 – Oliver Christensen
65 – Fabiano Parisi
80 – Giovanni Fabbian
91 – Roberto Piccoli
Come si vede, la 10 non c'è come promesso ad Antognoni.
Chi ha mantenuto lo stesso numero
Dodô, Pongračić, Ranieri, Mandragora, Ndour, Fortini, De Gea, Fagioli e Parisi.
Chi ha cambiato numero
Lezzerini da 1 → 19
Kean: da 20 → 9
Guðmundsson: da 10 → 11.