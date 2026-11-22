La Toscana si è fermata per lo sciopero generale di 24 ore proclamato dalla CGIL, con l'adesione di Cobas, USB, CUB e del mondo studentesco, contro la manovra economica, il carovita e i tagli a sanità, scuola e welfare, e per chiedere salari e pensioni più alti e meno spese per il riarmo.

A Firenze ci sono stati due cortei, poi incrociatisi in centro, con molte migliaia di persone in strada. "Siamo 70mila", esulta Cgil.

Il corteo principale della CGIL è partito alle 9:30 da piazza Indipendenza, con anche i manifestanti da Prato e Pistoia, ed è arrivato in piazza del Carmine, dove ha parlato Pino Gesmundo della segreteria nazionale CGIL. Al corteo era presente la sindaca Sara Funaro. Il secondo corteo, dei sindacati di base e degli studenti, è partito alle 9:30 da piazza Bambine e Bambini di Beslan, legato anche alla giornata internazionale contro il riarmo.Il presidente della Regione Eugenio Giani, invece, era a Siena, dove il corteo è partito alle 9:15 dalla fontana di San Prospero ed è arrivato alla Lizza, con gli interventi finali alle 11:30 e la presenza di Rossano Rossi, segretario generale della CGIL Toscana.

Per i trasporti, i bus di Autolinee Toscane sono stati garantiti solo dalle 4:15 alle 8:14 e dalle 12:30 alle 14:29, la tramvia dalle 6:30 alle 9:30 e dalle 17:00 alle 20:00. I treni sono rimasti regolari di giorno, ma da stasera alle 21:00 fino alle 20:00 di sabato ci sarà un altro sciopero di CUB e SGB che riguarda Trenitalia e Italo. Scuole e università ferme tutta la giornata, ospedali con solo urgenze ed emergenze.

Alle ore 13,23 alla fermata bus Stazione Scalette non passano mezzi da molto tempo mentre sul cielo di Firenze un elicottero continua a volare in azione di controllo.

La tramvia sembra regolare.

LE POSIZIONI POLITICHE

FOSSI (PD)

Il Pd Toscana ha partecipato questa mattina alla manifestazione di Firenze, al corteo partito alle 9.30 da piazza Indipendenza."Oggi eravamo in piazza per il lavoro, i salari, la sanità, la scuola e i diritti. Il Partito democratico c’è, accanto alle lavoratrici, ai lavoratori, ai pensionati e agli studenti. Non ci arrendiamo a salari che non bastano, a una sanità che si svuota e a una scuola che subisce tagli. Il governo Meloni ha fatto le sue scelte”, dichiara Emiliano Fossi, segretario del Pd Toscana.Lo sciopero interessa l’intera giornata lavorativa. Tra le rivendicazioni della mobilitazione figurano l’aumento di salari e pensioni, il contrasto al caro vita e alla precarietà, la sicurezza sul lavoro, il diritto alla casa e allo studio e il rafforzamento della sanità e della scuola pubbliche. La piattaforma della Cgil chiede inoltre di fermare la spesa per gli armamenti e promuovere una pace fondata sul disarmo.

TORSELLI (FDI)

“Quando la CGIL manifesta, rigorosamente di venerdì, contro il governo che investe in armi anziché in scuola e sanità, significa una sola cosa: che non hanno argomenti per criticare, né tantomeno proposte da fare. Segno evidente che il governo Meloni ha fatto e sta facendo bene.Dire che “il governo investe in armi” è una palese bugia: il governo spende in politiche per la difesa quello che è giusto spendere in funzione del nostro ruolo nella NATO e del periodo storico in cui stiamo vivendo.

Dire che queste risorse potrebbero essere investite in scuola e sanità è invece retorica populista, visto che tutti sanno che le linee di finanziamento di queste voci sono assolutamente differenti tra loro e non certo alternative.Lo dichiara il parlamentare europeo Francesco Torselli (FdI-ECR), commentando lo sciopero generale e le manifestazioni di oggi in Toscana."In pratica, la CGIL non sapendo su cosa attaccare il governo, lo fa tirando fuori dall’armadio il feticcio della retorica ideologica.

E se il primo sindacato d’Italia non ha niente da dire sull’operato del governo, è segno che abbiamo fatto e stiamo facendo bene”, conclude Fossi.