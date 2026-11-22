Il 19 novembre la Procura di Firenze ha riaperto il caso degli 8 duplici omicidi del Mostro: gli inquirenti vogliono controllare gli scatoloni con i reperti raccolti nelle auto e sui luoghi dei delitti dalle forze dell'ordine per cercare il DNA dell'assassino con le tecnologie di oggi.

I Carabinieri stanno prelevando la saliva ai familiari delle vittime per escludere il loro DNA e isolare un'eventuale traccia del killer, soprattutto su coprisedili e oggetti delle auto.

Le analisi le farà il genetista Ugo Ricci.

Intanto gli avvocati di Paolo Vanni, nipote di Mario Vanni, preparano una nuova istanza di revisione del processo.