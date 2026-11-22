Spazi di incontro e ascolto, attività educative, laboratori e percorsi di partecipazione, ma anche interventi di prossimità per raggiungere ragazze e ragazzi nei luoghi della loro quotidianità. Prende il via “Fioriture civiche. Quando la comunità coltiva futuro”, il progetto promosso dal Comune di Firenze e selezionato da Con i Bambini nell’ambito dell’iniziativa “Organizziamo la speranza”, con l’obiettivo di ampliare le opportunità educative e sociali per bambini, adolescenti, giovani e famiglie, valorizzando le risorse dei territori e rafforzando le reti di collaborazione tra le diverse realtà della comunità.

Il progetto coinvolgerà in particolare le aree di San Jacopino e delle Cascine, nel Quartiere 1, e di Mantignano, Ugnano, Sollicciano e San Bartolo a Cintoia, nel Quartiere 4, attraverso una rete diffusa di spazi e attività pensati per favorire la crescita, le relazioni e il protagonismo dei più giovani. L'iniziativa è stata presentata oggi al Centro Polifunzionale Il Kantiere, nel Quartiere 4, alla presenza della sindaca di Firenze Sara Funaro, del presidente di Con i Bambini Marco Rossi-Doria, degli assessori Nicola Paulesu (Welfare, Accoglienza e Integrazione, Casa), Benedetta Albanese (Educazione, Formazione professionale, Cultura della memoria e della legalità, Pari opportunità) e Letizia Perini (Sport, Politiche giovanili, Tradizioni popolari).

Sono intervenute anche Silvia Chiarantini (Presidente del Tribunale per i Minorenni di Firenze), Chiara Mannoni (Responsabile del Settore Educazione, Istruzione e Formazione della Fondazione CR Firenze) e Claudia Calafati (Presidente del Consorzio Co&So, capofila del progetto).

“Questo è un progetto a cui teniamo moltissimo e dimostra ancora che le giovani generazioni sono al centro della nostra azione amministrativa. - ha detto la sindaca Sara Funaro - È un percorso avviato in collaborazione con 'Con i bambini' e con il coinvolgimento di numerose realtà del territorio, tra associazioni, cooperative ed enti del terzo settore. Il progetto unisce spazi di ascolto e partecipazione a tante azioni, dalle attività di educativa di strada, fino a tante altre occasioni di incontro, confronto e condivisione.

Si parla spesso dei giovani per le problematiche che vivono, dobbiamo lavorare perché non siano solo destinatari delle politiche pubbliche ma realmente artefici delle scelte che li riguardano, capaci di incidere sulle trasformazioni che riguardano la città e i loro quartieri. 'Fioriture civiche' va in questa direzione, offrendo risposte concrete e nuove opportunità. Il nostro compito è avvicinarci ai ragazzi, ascoltare i loro bisogni, comprendere le loro difficoltà e accompagnarli, offrendo sostegno e strumenti per crescere.

Vogliamo contribuire a costruire una comunità di giovani sempre più consapevole, attiva e partecipe, creare occasioni in cui ragazze e ragazzi possano sentirsi ascoltati, coinvolti e soprattutto protagonisti del proprio presente e del proprio futuro”.

“Con Fioriture Civiche vogliamo ribadire un principio fondamentale: per contrastare la povertà educativa non bastano interventi rivolti ai singoli, ma occorre costruire comunità capaci di prendersi cura delle nuove generazioni e di offrire loro opportunità concrete di crescita, apprendimento e partecipazione” dice Marco Rossi-Doria, presidente di Con i Bambini. “L’iniziativa Organizziamo la speranza nasce proprio con questa ambizione: promuovere alleanze educative solide e durature, comunità educanti capaci di mettere in rete istituzioni, scuole, organizzazioni del Terzo settore, famiglie e cittadini, valorizzando le risorse e le energie già presenti nei territori.

Fioriture Civiche rappresenta questo approccio. Attraverso una presenza diffusa nei quartieri, spazi di incontro, attività educative e percorsi di partecipazione, il progetto intende raggiungere ragazze e ragazzi, ascoltarne i bisogni, riconoscerne i talenti e coinvolgerli attivamente nella costruzione del futuro delle proprie comunità. È importante che i giovani non siano considerati soltanto destinatari degli interventi, ma protagonisti e parte attiva dei processi di cambiamento. La speranza, del resto, non è un’attesa: è qualcosa che si organizza e si costruisce insieme, creando occasioni, relazioni e possibilità.

È questo il senso del nostro impegno e il valore di un progetto come Fioriture Civiche per la città di Firenze”.

“Siamo particolarmente orgogliose di questo progetto, che rappresenta un esempio concreto di come la collaborazione tra realtà diverse possa generare valore per le comunità” dice Claudia Calafati, Presidente del Consorzio Co&So “Fioriture Civiche esprime pienamente la visione e l'impegno che da anni caratterizzano CO&SO: promuovere e coordinare reti territoriali solide, mettendo in relazione competenze, esperienze e sensibilità differenti e valorizzando le specificità e il contributo di ciascuno. Crediamo che proprio questa capacità di lavorare insieme, superando le frammentazioni e costruendo obiettivi condivisi, sia la chiave per generare un impatto sociale concreto e duraturo.”

L’obiettivo di “Fioriture civiche” è costruire una comunità educante diffusa, capace di intercettare precocemente situazioni di fragilità e, allo stesso tempo, di offrire a ragazze e ragazzi occasioni per incontrarsi, esprimersi, sviluppare competenze e diventare protagonisti della vita dei propri quartieri. Fioriture Civiche si rivolge in particolare a bambini, ragazzi e giovani, coinvolgendo nel percorso anche famiglie, scuole, associazioni, servizi e cittadini. Il progetto si sviluppa attraverso una rete di Poli integrati per l’adolescenza, con Il Kantiere come luogo identitario di riferimento, affiancato dagli spazi del Centro Culturale Canova, di piazza Dallapiccola, da alcuni circoli ARCI e dal Quercione delle Cascine.

Le attività comprenderanno laboratori, supporto scolastico, mentoring, peer education, educativa di strada, sostegno alle famiglie e iniziative di co-progettazione negli spazi pubblici. Centrale sarà il coinvolgimento diretto dei giovani, chiamati non solo a partecipare, ma anche a contribuire alla costruzione delle attività e della vita dei quartieri.

“Fioriture civiche” si fonda su un ampio partenariato di realtà del territorio, con Co&So nel ruolo di capofila, insieme a COSPE ETS, Oxfam Italia, Diaconia Valdese, LAMA Impresa Sociale, Cooperativa Cepiss, Cooperativa EDA Servizi, Quelli del Bazar, Cooperativa CAT, APAB Istituto di Formazione, Associazione Aleteia, ARCI Firenze APS, Cooperativa Il Girasole e MARE – Laboratorio di Innovazione Sociale.

L’obiettivo di “Organizziamo la speranza” è generare un vero cambiamento nelle vite di bambini e adolescenti di 15 “aree socio-educative strategiche” di Italia, periferie e aree con maggiore vulnerabilità sociale ed economica, attraverso una grande alleanza educativa per potenziare le capacità delle comunità educanti dei territori. L’iniziativa è promossa da Con i bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, nato nel 2016 dall’alleanza tra le fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, con governo e Terzo settore.