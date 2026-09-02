​Rivoluzione viola con cinque colpi nell'ultimo giorno di mercato

Le luci del Viola Park sono rimaste accese ben oltre la mezzanotte, proiettando ombre lunghe sui campi di Bagno a Ripoli mentre i telefoni della dirigenza bruciavano di contatti incessanti. L'1° settembre 2026 non è stato un semplice lunedì di fine mercato; è stato l'epicentro di un terremoto tecnico che ha scosso le fondamenta di una società. Abbiamo assistito a una frenesia lucida, dove ogni tassello rimosso faceva spazio a una nuova idea di calcio.

E' una completa ristrutturazione dell'identità gigliata. La Fiorentina, nonostante il crollo anche in casa, ha trovato il coraggio di bilanciare le proprie ambizioni europee con una sostenibilità tecnica più solida?

Il "fumo bianco" è arrivato nel tardo pomeriggio, portando con sé l’odore del talento proveniente da Chaves. L'acquisto di Pedro António Pereira Gonçalves dallo Sporting CP è l'operazione che sposta gli equilibri della Serie A. Arrivato con una formula articolata — trasferimento temporaneo con diritto di opzione che si trasforma in obbligo al verificarsi di determinate condizioni — Gonçalves non è solo un innesto, è il nuovo baricentro tecnico della trequarti.

I numeri che si porta dietro da Lisbona sono, oggettivamente, da capogiro:

239 presenze totali con i "Leões".

97 gol e 66 assist, una produzione offensiva che lo colloca tra i profili più completi d'Europa.

3 Campionati Portoghesi e una Coppa di Portogallo in bacheca.

Esperienza internazionale consolidata tra Champions League ed Europa League.

Tatticamente, il portoghese classe '98 rappresenta l'evoluzione necessaria per il gioco viola. Non è un semplice esterno; è un giocatore capace di agire tra le linee, di rifinire e di concludere con la stessa naturalezza. In un sistema che cercava disperatamente qualità negli ultimi trenta metri, Gonçalves porta la mentalità vincente di chi è abituato a sollevare trofei.

Se l'arrivo di Gonçalves ha esaltato la piazza, la cessione di Moise Kean ha provocato uno shock. È il grande paradosso di questo mercato: l'uomo nato a Vercelli nel 2000, capace di segnare 27 gol nelle ultime due stagioni a Firenze (con l'apice delle 19 marcature nel 2024/25), viene ceduto al Como 1907. La formula è quella del prestito con obbligo di riscatto, un addio che priva la squadra del suo terminale più mobile e prolifico.

Perché Kean ha scelto il progetto lariano? La risposta sta tutta nel carisma di Cesc Fàbregas. Il tecnico spagnolo lo ha voluto fortemente, descrivendolo come un calciatore "pronto ed esperto, ma con ancora tanta fame e margini di crescita". Fàbregas vede in Moise la capacità di gestire l'attacco da solo, alzando drasticamente il livello di una squadra ambiziosa.

Le parole di Kean nel suo addio lasciano trapelare la fascinazione per il nuovo progetto: "Qui a Como ho trovato un ambiente compatto, tanti ragazzi con grande voglia di fare bene e un ottimo progetto. Il mister ha grandi idee in cui mi rispecchio molto: mi dà una carica enorme ed è una persona fantastica che saprà aiutarmi nel mio percorso."

Per sostituire la profondità di Kean, la Fiorentina ha cambiato radicalmente spartito, puntando sullo strapotere fisico di Norberto Bercique Gomes Betuncal, per tutti Beto. Acquistato a titolo definitivo dall'Everton F.C., l'attaccante nato a Lisbona rappresenta il ritorno dello "scoglio" nell'area di rigore avversaria. Il confronto tra il suo passato italiano e l'avventura inglese giustifica l'investimento della dirigenza:

In Italia: Con l'Udinese ha già dominato fisicamente le difese nostrane, mettendo a referto 22 gol in 65 presenze.

Con l'Udinese ha già dominato fisicamente le difese nostrane, mettendo a referto 22 gol in 65 presenze. In Inghilterra: Nonostante i ritmi forsennati della Premier League, ha mantenuto una media costante chiudendo con 25 gol complessivi tra campionato e coppe (FA Cup ed EFL Cup).

Dal punto di vista tattico, l'acquisto di Beto suggerisce una Fiorentina più diretta. Se con Kean si cercava il dialogo nello stretto, con Beto si punta sul "lavoro sporco" e sulla capacità di pulire palloni alti per gli inserimenti di Gonçalves e dei nuovi esterni. Le sue 10 apparizioni con la Guinea-Bissau aggiungono quella malizia internazionale necessaria in un attacco ora tutto potenza e centimetri.

In una giornata dominata da scambi sull'asse internazionale, il ritorno in Italia di Wilfried Gnonto ha il sapore della scommessa vinta. Nato a Verbania nel 2003, cresciuto nel settore giovanile dell'Inter prima di migrare verso Zurigo e poi Leeds, Gnonto torna in Serie A con un bagaglio di 65 presenze in Inghilterra condite da 6 gol e 8 assist.

Il dato che deve entusiasmare i tifosi viola è il suo pedigree azzurro: Gnonto rimane il più giovane marcatore della storia della Nazionale italiana, un record siglato nelle sue 13 presenze complessive. Con il suo baricentro basso e la capacità di saltare l'uomo in un fazzoletto, Wilfried rappresenta il perfetto complemento tattico per Beto. Mentre il portoghese fa a sportellate con i centrali, Gnonto può scatenarsi negli spazi, portando quella vivacità che negli ultimi anni era mancata sulle corsie esterne.

Per ogni rivoluzione che si rispetti, servono sacrifici dolorosi. La partenza di Rolando Mandragora verso il Torino a titolo definitivo segna la fine di un'epoca. Il centrocampista napoletano lascia Firenze dopo 191 presenze, 26 gol e, soprattutto, dopo aver combattuto in due finali di Conference League. Era il metronomo, l'anima silenziosa dello spogliatoio. La sua cessione, insieme a quella di Albert Gudmundsson alla Lazio (trasferimento temporaneo con diritto di opzione) e di M'Bala Nzola al Cagliari, indica una volontà chiara: fare tabula rasa degli equivoci tattici del passato per liberare spazio salariale e tecnico. La Fiorentina del Centenario ha deciso di non guardarsi indietro, eliminando ogni zona d'ombra per abbracciare un nuovo corso.

L'impatto di questo 1° settembre 2026 è brutale nella sua chiarezza. Cambiare pelle in poche ore, cedendo il proprio capocannoniere e il leader del centrocampo per scommettere su profili fisici e talenti da rigenerare, è una mossa che confina con la temerarietà. La dirigenza ha dimostrato un coraggio feroce, ridisegnando una squadra che ora appare più strutturata per gli urti del calcio moderno, più "europea" nella fisicità (Beto) e internazionale nella visione (Gonçalves).

Abbiamo visto nascere una Fiorentina che parla portoghese e riscopre le proprie radici azzurre con Gnonto. Questa nuova Fiorentina è davvero più forte o ha solo cambiato pelle in preda a un'ansia da prestazione? Zero punti, sette reti subite e nessuna segnata. Questi i numeri sconcertanti della Fiorentina dopo due giornate. Non era certo l'esordio sperato da Fabio Grosso sulla panchina viola. Il 4-0 dell'Olimpico contro la Roma e lo 0-3 interno subito dal Frosinone mettono subito in bilico la posizione dell'ex tecnico del Sassuolo. Il campo, unico giudice imparziale, darà la risposta definitiva. Una cosa è certa: la noia non abita a Firenze.