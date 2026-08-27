Viola, via Kean dentro Zirkzee

La Fiorentina cambia il suo attacco a pochi giorni dalla chiusura del mercato. Moise Kean è pronto a salutare Firenze per accasarsi al Como, mentre Joshua Zirkzee è a un passo dal vestire la maglia viola.

L'operazione in uscita è ormai definita. Dopo giorni di trattative, il club lariano e la Fiorentina hanno trovato l'accordo per il trasferimento dell'attaccante classe 2000 sulla base di 40 milioni di euro, tra parte fissa e bonus. Per l'ex Juventus pronto un contratto importante da circa 5 milioni netti a stagione e la partenza imminente per Como per sostenere le visite mediche e firmare. Una cessione che si era fatta sempre più concreta dopo la sconfitta con la Roma e le tensioni degli ultimi giorni al Viola Park.

In entrata, la società viola ha già individuato il sostituto e ha accelerato per chiudere in tempi stretti. Il nome è quello di Joshua Zirkzee, in uscita dal Manchester United e desideroso di rilanciarsi dopo una stagione difficile in Premier League. L'olandese, che conosce bene la Serie A per la sua esperienza al Bologna, ha dato l'ok al trasferimento e l'intesa tra i club è in fase di definizione finale.

Un doppio movimento a incastro: senza il via libera definitivo per Kean, la Fiorentina non poteva affondare il colpo per Zirkzee. Ora che l'addio dell'attuale numero 20 è imminente, i viola possono mettere nero su bianco l'arrivo del nuovo centravanti, chiamato a raccoglierne l'eredità al centro dell'attacco.