Contro il Frosinone un risultato che allontani la crisi d'identità

Il calcio d'agosto è storicamente un territorio di esperimenti e cantieri aperti, ma per Fiorentina e Frosinone l'appuntamento di sabato allo Stadio Artemio Franchi somiglia già a un crocevia. La Viola si presenta davanti ai propri tifosi ancora stordita dal trauma dell’Olimpico: quel 4-0 subito contro la Roma non è stato solo un passivo pesante, ma un manifesto di fragilità che ha messo a nudo le crepe di un progetto ancora in cerca di una fisionomia definita.

Mentre a Firenze si analizzano i cocci, a Frosinone l’aria è satura di elettricità per una metamorfosi frenetica. Anche la dirigenza giallazzurra ha scelto la via della rivoluzione, muovendosi sul mercato con aggressività. Sabato sera, il rettangolo verde del Franchi dirà se prevarrà la necessità di stabilità di una Fiorentina, ferita o la spregiudicata fame di un Frosinone completamente rigenerato.

L’operazione simbolo di questo nuovo corso del Frosinone è l’acquisto di Enzo Tchato dal Montpellier. Il difensore classe 2002 non arriva con la formula precaria del prestito, ma a titolo definitivo con un contratto quadriennale: un investimento che certifica la volontà di costruire un asse portante di proprietà, attingendo alla fisicità e alla cultura tattica della Ligue 1.

Questa mossa si inserisce in una strategia di "piazza pulita" necessaria per ridefinire le gerarchie interne. Le partenze ravvicinate di Jeremy Oyono (direzione Spezia, in prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni), del giovane Filippo Grosso (ceduto temporaneamente al Crotone) e di Niccolò Corrado (approdato all'Empoli) indicano una precisa volontà di snellire la rosa e puntare su profili funzionali al calcio dinamico richiesto dalla categoria. Stirpe sta demolendo per ricostruire, scommettendo sulla futuribilità di un gruppo che non vuole più essere una meteora.

Il naufragio contro la Roma ha lasciato in dote interrogativi che vanno oltre il punteggio. La Fiorentina è apparsa "giovane e nuova", aggettivi che nel gergo tecnico mascherano una mancanza di sincronismi. Dal punto di vista tattico, la squadra ha sofferto un’incapacità di schermare i mezzi spazi, permettendo a trequartisti del calibro di Dybala e Malen di agire indisturbati tra le linee e dettare i ritmi della manovra giallorossa.

I ritmi bassi e l'assenza di pressione coordinata hanno prodotto una squadra "inconcludente", incapace di accorciare le distanze e di mantenere l'equilibrio nelle fasi di transizione negativa. La sensazione è quella di un gruppo che ha smarrito le proprie "misure", esponendo la linea difensiva a duelli individuali insostenibili.

Nel bel mezzo della tempesta tattica, il mercato aggiunge una variabile destabilizzante: l'interesse di Moise Kean per il Como. Si tratta di un'attrazione che definire singolare è poco, alimentata dal fascino quasi paradossale che il progetto lariano esercita sull'attaccante. Kean sembra essere rimasto sedotto dalla prospettiva della Champions League — un traguardo che il club di Hartono insegue con ambizioni smisurate — e dalla filosofia di gioco propositiva di Cesc Fabregas. Una sua partenza priverebbe la Fiorentina del suo unico riferimento offensivo capace di garantire fisicità e strappi in profondità. Sulla questione Fabio Paratici aveva già offerto una chiave di lettura: la filosofia societaria della Fiorentina prevede la cessione solo dei calciatori che ne fanno esplicita richiesta.

La cornice della sfida sarà l'Artemio Franchi, con il fischio d'inizio fissato alle ore 18:30. Un match delicatissimo che la Lega ha affidato a una squadra arbitrale d’esperienza: dirigerà Giuseppe Collu della sezione di Cagliari, assistito da Tegoni (Milano) e Yoshikawa (Roma 1). Il ruolo di Quarto uomo sarà ricoperto da Giovanni Ayroldi di Molfetta, mentre in sala VAR agiranno Alessandro Prontera (Bologna) e l’AVAR Davide Ghersini (Genova).

Da una parte la Viola, costretta a ritrovare identità e misure per non scivolare in una crisi di nervi precoce; dall'altra il Frosinone, che con l'acquisto di Tchato ha lanciato un guanto di sfida al campionato, dimostrando di non temere il rischio della tabula rasa.