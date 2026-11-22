C'è un momento magico nell'autunno toscano in cui l'aria frizzante profuma di terra bagnata, bracieri accesi e frantoio. L'olio extravergine d'oliva appena franto non è semplicemente il Re della tavola: è un'icona identitaria che plasma le colline unendo in un unico sorso note intense di erba tagliata, carciofo e quel caratteristico pizzicore in gola che racconta la straordinaria vitalità della nuova annata.

Nel 2026, la celebrazione di questo patrimonio liquido supera ogni schema tradizionale. Tra la Fiera OLEA 2026 a Montespertoli (dal 20 al 22 novembre) e la 33^ Festa dell'Olio a San Quirico d'Orcia (nel lungo weekend del Ponte dell'Immacolata, dal 4 all'8 dicembre), l'oro verde dimostra una sorprendente capacità di reinventarsi. Quest'anno l'olio si trasforma in cosmesi botanica, presidio scientifico contro il cambio climatico, motore di solidarietà internazionale ed esperienza artistica diffusa.

L'olio extravergine d'oliva valica i confini della gastronomia per rivelarsi un formidabile scrigno di benessere per la pelle. Tra le magnifiche sale di Palazzo Chigi, durante la Festa dell'Olio di San Quirico d'Orcia, la valorizzazione della materia prima passa attraverso esclusivi laboratori pratici di cosmesi naturale guidati dall'esperta Eva Nannetti.

I partecipanti esplorano l'arte dell'estrazione botanica apprendendo la delicata trasformazione dall'oleolito all'unguento con l'aggiunta di erbe officinali, fino a realizzare un lip balm nutriente a base di olio EVO. Un perfetto esempio di artigianato cosmetico a km zero, capace di esaltare le note emollienti e antiossidanti della spremitura fresca al di fuori delle consuete dinamiche culinarie.

Dietro la festa batte un cuore rigoroso fatto di ricerca e visione tecnica per supportare gli agricoltori, veri e propri custodi tenaci delle colline. Durante OLEA 2026 a Montespertoli, la Sala del Consiglio ha ospitato l'importante convegno tecnico-scientifico "Sfida ai cambiamenti climatici. Dall’impianto alla gestione dell’oliveta".

L'incontro ha delineato le nuove strategie adattative indispensabili per preservare la qualità dell'olio di fronte alla fragilità del meteo contemporaneo. Dalla scelta agronomica nella progettazione dei nuovi impianti alla gestione sostenibile del suolo e della chioma, produrre eccellenza richiede oggi una conoscenza scientifica profonda e consapevole.

L'oro verde sa essere anche un potente catalizzatore di coesione sociale e cooperazione internazionale. A Montespertoli si distingue l'emozionante progetto solidale "Olionostro", promosso dal Comitato pro Saharawi insieme all'Istituto Comprensivo "Don Lorenzo Milani", dove sono i bambini stessi a raccogliere le olive dai campi.

La vendita delle bottiglie sostiene direttamente il popolo Saharawi. La manifestazione culmina al Centro Culturale Le Corti con l'inaugurazione della mostra dei lavori scolastici, la premiazione della miglior etichetta e lo srotolamento della "sciarpa verde infinita" a cura del Comitato Alberi e Natura. A chiudere la cerimonia è l'immancabile e calorosa merenda a base di pane e olio nuovo offerta dal Comitato Genitori.

Nel 2026 la festa valica i cancelli espositivi per fondersi con il tessuto urbano. Montespertoli ha intrecciato la propria fiera olearia con FORME, il festival di arte pubblica curato da Street Levels Gallery, trasformando le vie storiche in un museo a cielo aperto esplorabile tramite visite guidate tra i murales dedicati alla memoria contadina.

San Quirico d'Orcia risponde accendendo il borgo con le suggestive visite monumentali in notturna "Tra luci e Ombre" e le travolgenti performance itineranti della FantomatikOrchestra e della Abbey Road Dixie Band, pronta a rileggere i grandi successi dei Beatles in chiave dixieland.

A sottolineare questa profonda contaminazione culturale sono le parole del sindaco di Montespertoli, Alessio Mugnaini: "Olea 2026 compie un passo decisivo verso la contaminazione con il territorio. La fiera non resta chiusa dentro i confini di un tendone, ma dialoga con tutto ciò che la circonda e diventa un’esperienza diffusa... L’olio diventa così il filo conduttore che lega le piazze, le vie, l’arte e la tavola."

Il visitatore non è un semplice spettatore, ma il protagonista di un viaggio sensoriale a 360 gradi. In Piazza del Popolo a Montespertoli va in scena il fascino della frangitura dal vivo "Facciamo l'olio!" con il frantoio mobile Oliomio di Mori-Tem, rispecchiato a San Quirico dalle storiche visite guidate al Frantoio Simonelli.

L'esplorazione prosegue all'aria aperta tra Trekking dell'olio e itinerari guidati in e-bike tra le strade bianche e i cipressi iconici della Val d'Orcia. Per i gourmet, le cooking class degli chef Mattia Compagnucci ed Enrico Menna celebrano l'abbinamento tra l'olio appena spremuto e i prodotti a filiera cortissima del mercato locale Mercagas.

La formazione del palato è rigorosamente differenziata nelle due piazze: a San Quirico d'Orcia, AICOO guida a Palazzo Chigi le sessioni "Impariamo a (ri)conoscere l'olio d'oliva", mentre alla Sala del Consiglio di Montespertoli si alternano i mini corsi di degustazione condotti da AIRO e le masterclass tecniche su oli monovarietali e blend firmate dall'associazione olivicoltori con ANAPOO.

Le grandi manifestazioni toscane del 2026 testimoniano come l'olio extravergine d'oliva non sia un fugace ingrediente di passaggio, ma un linguaggio vivo capace di unire agronomia avanzata, arte contemporanea, cura della persona e profonda solidarietà sociale. Un filo verde d'eccellenza che unisce le comunità nel segno dell'autenticità.