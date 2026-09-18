Rinascimento dei musei a Empoli e Montelupo

Mentre le rotte del turismo di massa continuano a saturare i vicoli di Firenze, a pochi chilometri di distanza, nell’Empolese Valdelsa si sta compiendo un piccolo miracolo di "slow beauty". Esiste una Toscana meno urlata, dove la storia non è un prodotto da consumare, ma un’anima da ascoltare. Recentemente, il Museo Archeologico di Montelupo e il Museo della Collegiata di Empoli hanno riaperto le proprie porte, non semplicemente come contenitori di oggetti, ma come presidi culturali d’eccellenza che tornano a narrare l'evoluzione del paesaggio toscano. È un invito a rallentare, a deviare dai sentieri battuti per riscoprire gemme locali che vivono oggi una nuova, sfolgorante stagione.

Riaprire il Museo Archeologico di Montelupo non è stato un semplice atto amministrativo, ma la restituzione di un'identità millenaria al territorio. Sotto la nuova gestione della società cooperativa Ichnos Archeologia, Ambiente e Sperimentazione, il museo di via Santa Lucia si conferma un punto di riferimento per la Toscana settentrionale. Il titolo di questo viaggio non è casuale: ogni reperto esposto è un passo ideale in un cammino lungo millenni. Con circa 3.000 reperti selezionati da oltre trent'anni di scavi, il visitatore compie letteralmente tremila passi attraverso il tempo, attingendo a un giacimento culturale che documenta oltre 160 stazioni preistoriche e insediamenti romani. Non siamo di fronte a una collezione statica, ma a un racconto dinamico dell'evoluzione umana:

Preistoria : Le prime tracce di frequentazione del territorio.

Le prime tracce di frequentazione del territorio. Protostoria : La vita quotidiana negli insediamenti capannicoli del Valdarno.

La vita quotidiana negli insediamenti capannicoli del Valdarno. Epoca Etrusca : Il dominio dei centri d'altura sulla valle.

Il dominio dei centri d'altura sulla valle. Colonizzazione Romana : La radicale trasformazione del paesaggio e dell'agricoltura.

La radicale trasformazione del paesaggio e dell'agricoltura. Medioevo: Il passaggio verso i modelli insediativi che ancora oggi riconosciamo.

Se Montelupo custodisce le radici profonde della terra, Empoli ne celebra la fioritura artistica più preziosa. Il Museo della Collegiata, istituito nel 1859, è una delle istituzioni ecclesiastiche più antiche e sorprendenti della regione. La sua unicità risiede nella straordinaria concentrazione di capolavori in una galleria intima, dove il visitatore può godere di un dialogo privato con il genio rinascimentale, lontano dalla folla dei grandi musei.

Nelle sue sale si incontrano i "giganti" della storia dell'arte: Masolino da Panicale, Lorenzo Monaco, Filippo Lippi, e il virtuosismo dei Botticini (Francesco e Raffaello). Questa eccellenza non è passata inosservata ai grandi esperti.

Un museo moderno non si misura solo dalla qualità delle tele, ma dalla sua capacità di essere inclusivo. Il Museo della Collegiata ha recentemente completato un ambizioso progetto di rinnovamento, frutto di una strategica convergenza finanziaria di 350.000 euro, che ha visto collaborare il Ministero della Cultura (tramite fondi PNRR), la Fondazione CR Firenze e l'amministrazione comunale.

La visita odierna del Sindaco Alessio Mantellassi e della direttrice dei Musei di Empoli, Cristina Gelli, ha sancito il successo di un cantiere che ha trasformato il concetto di accoglienza. Gli interventi principali includono:

Abbattimento delle barriere : L'integrazione di un moderno ascensore e servizi accessibili su ogni livello garantisce a tutti la possibilità di ammirare le opere.

L'integrazione di un moderno ascensore e servizi accessibili su ogni livello garantisce a tutti la possibilità di ammirare le opere. Ingegneria estetica : L'installazione di pavimenti flottanti al piano nobile ha permesso di livellare gli ambienti storici senza comprometterne il fascino.

L'installazione di pavimenti flottanti al piano nobile ha permesso di livellare gli ambienti storici senza comprometterne il fascino. Nuovo Atrio: La Cappella di San Giovanni è stata ripensata come un atrio d'ingresso funzionale, ospitando un'accogliente area bookshop.

Visitare oggi il complesso della Collegiata non significa solo fare un'esperienza estetica, ma tornare al cuore della nascita di Empoli. Il restauro ha finalmente ricucito il legame tra la città moderna e il luogo esatto in cui essa è nata nel 1119.

Il nuovo ingresso dalla Cappella di San Giovanni, affacciato su Piazza Farinata, non è solo un varco fisico, ma un raccordo narrativo che unisce la Chiesa Collegiata, il Battistero e il Museo in un unico percorso spirituale e storico. Come sottolineato dagli amministratori locali, il museo si riafferma come un "presidio culturale d'eccellenza" che restituisce ai cittadini e ai turisti il proprio baricentro.

Museo Archeologico di Montelupo

Indirizzo: Via Santa Lucia 33, Montelupo Fiorentino .

. Orario Invernale (dal 1° novembre al 31 marzo): Venerdì e sabato 9.00 – 13.00.

Orario Estivo (dal 1° aprile al 31 ottobre): Venerdì 14.00 – 18.00; sabato 9.00 – 13.00.

Museo della Collegiata di Empoli

Accesso: Nuovo ingresso dalla Cappella di San Giovanni su Piazza Farinata .

. Accessibilità: L'ingresso da San Giovanni è adibito anche per i fedeli con ridotta mobilità che desiderano accedere alla Collegiata.

La rinascita di questi spazi rappresenta un atto di giustizia culturale verso un territorio che ha ancora moltissimo da dire. Empoli e Montelupo non offrono solo arte e archeologia; offrono la possibilità di riappropriarsi del proprio tempo e delle proprie radici in contesti di assoluto pregio, ora finalmente alla portata di tutti. Il Rinascimento non è un'epoca lontana chiusa dentro una teca, ma un'eredità viva che si rinnova ogni volta che un visitatore varca queste soglie.