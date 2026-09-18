Viola domenica contro il Napoli di Allegri, sarà una partita tattica?

Fiorentina e Napoli si affrontano domenica alle 12 e 30 allo stadio Artemio Franchi per la quinta giornata di Serie A, l'ultima prima della sosta per le nazionali.

È una sfida tra due squadre che hanno bisogno di dare continuità dopo un avvio di stagione complicato e che arrivano entrambe da una vittoria.

I viola di Paolo Vanoli, tornato sulla panchina gigliata dal 7 settembre al posto di Fabio Grosso, hanno ritrovato entusiasmo grazie al successo per 2 a 4 in trasferta a Venezia.

Il Napoli di Massimiliano Allegri, che ha preso il posto di Antonio Conte a luglio con un contratto fino al 2029, ha invece battuto il Bologna per 1 a 0 e vuole riscattare un inizio al di sotto delle aspettative con soli sei punti in quattro partite contro i tre della Fiorentina.

Sarà probabilmente una partita molto tattica. La Fiorentina proverà a spingere con il calore del Franchi, anche se con capienza ridotta per i lavori, puntando sulla velocità di Franco Mastantuono, capocannoniere viola con tre reti.

Il Napoli di Allegri dovrebbe invece puntare su solidità e gestione, cercando di abbassare i ritmi e colpire con gli episodi, soprattutto su palla inattiva.

Arbitra Doveri con Gariglio al Var, diretta esclusiva su Dazn.

Oggi venerdì 18 settembre, alle ore 16:30, presso il Wind3 Media Center del Rocco B. Commisso Viola Park, ci sarà la conferenza stampa di Mister Vanoli in vista di Fiorentina – Napoli, che si disputerà domenica 20 settembre con inizio alle ore 12,30.