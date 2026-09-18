​Ritorno a scuola in Toscana: muri nuovi, ma capitale umano al freddo

Il rito della campanella in Toscana non è mai stato così carico di tensioni latenti: dietro la facciata dei diari appena comprati, il sistema educativo regionale sta vivendo una trasformazione profonda, segnata da un paradosso istituzionale che rischia di compromettere la qualità del servizio.

Il Ministero dell’Istruzione ha escluso la Toscana (insieme a Emilia-Romagna, Umbria e Sardegna) dal riparto di 19 milioni di euro destinati alle supplenze brevi del personale ATA. Il motivo? La resistenza opposta dalla Regione al dimensionamento scolastico. È un paradosso: il Governo ha prima commissariato la Toscana per imporre gli accorpamenti e ora punisce le stesse scuole nate da quel comando, privandole delle risorse per funzionare.

Il peso di questa scelta ricade su 450 scuole, 21.344 classi e 427.073 studenti. Con il taglio di 191 collaboratori scolastici e un turnover dei pensionamenti ridotto al 30%, il personale tecnico e amministrativo è allo stremo.

«È chiaro l’intento punitivo e di ritorsione che caratterizza questo governo e in particolare il Ministro, evidentemente ancora affascinato dalla funzione sociale dell’umiliazione. Non si puniscono le Regioni, si puniscono le loro scuole, il personale e le comunità» dichiara Pasquale Cuomo (FLC CGIL Toscana).

La Toscana è "virtuosa" nella gestione del PNRR, con un importo medio di 6,6 milioni di euro per progetto, ma a cosa servono nuove mura se manca il personale per aprirle o pulirle? Il report "Ecosistema Scuola 2025" di Legambiente è chiaro: sebbene si investa nel nuovo, quasi un edificio su tre (31,7%) in Italia necessita ancora di manutenzione urgente. Roberta Timpani di Legambiente Toscana avverte: non bastano i condizionatori — che paradossalmente alimentano la crisi — serve una pianificazione che combini manutenzione ordinaria e adattamento climatico. I dati degli investimenti in Toscana per il 2026:

Sostituzione edilizia: 15 progetti per oltre 100,2 milioni di euro (78,4 milioni PNRR).

Messa in sicurezza: 120 progetti per un totale di 436 milioni di euro.

Sport a scuola: 17 progetti con un investimento di 19,8 milioni di euro.

Mense e tempo pieno: 43 progetti per 29,7 milioni di euro, gestiti da realtà come Siaf.

La retorica sul "Caro Libri" spesso individua nei librai un capro espiatorio, ignorando un’emorragia economica silenziosa. Negli ultimi vent'anni, i margini di guadagno dei librai sono crollati dal 25% al 13-15%. Questa non è solo una statistica, è la ragione tecnica per cui, tra il 2019 e il 2025, l'Italia ha perso 8.000 tra librerie e cartolibrerie. Quando una libreria chiude, il territorio perde un presidio sociale e una consulenza umana che nessun algoritmo può sostituire.

"Il grado di civiltà del nostro paese dipenderà anche, e in larga misura, da cosa gli italiani avranno letto, e studiato ovviamente." afferma Giangiacomo Feltrinelli, citato da Gabriele Grazi (SIL Confesercenti).

La scuola toscana del 2026 è un organismo complesso che resiste nonostante le contraddizioni. Da un lato, l'efficienza dei servizi pratici — come i 7.000 pasti quotidiani distribuiti da Siaf in otto comuni — e il sostegno economico regionale; dall'altro, la necessità di difendere la dignità del lavoro e la sicurezza degli spazi. Per le famiglie, il sostegno passa anche da scadenze concrete:

Bando Nidi Gratis: domande presentabili dal 12 al 26 ottobre.

Bando Libri Gratis: domande attive dal 30 settembre al 22 ottobre.

Se la politica usa l'istruzione come leva di ritorsione, il danno non è verso una giunta regionale, ma verso il futuro stesso. La scuola deve tornare a essere il luogo dove l'unico investimento che conta è quello sulla libertà del pensiero.