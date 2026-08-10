Firenze Fiera: Lorenzo Becattini confermato presidente

L'Assemblea dei soci di Firenze Fiera riunitasi giovedì 30 luglio ha confermato Lorenzo Becattini alla Presidenza della società, rinnovandogli la fiducia nel percorso di sviluppo intrapreso negli ultimi anni e nella strategia di consolidamento di Firenze Fiera quale polo fieristico e congressuale di riferimento a livello nazionale e internazionale.

Nel corso della stessa seduta è stato inoltre nominato all’unanimità il nuovo Consiglio di Amministrazione e il nuovo Collegio Sindacale per il triennio 2026-2028.

Il Consiglio di Amministrazione risulta così composto:

Lorenzo Becattini, Presidente

Agnese Del Nord, Vicepresidente

Santino Cannamela, consigliere

Il Collegio Sindacale è formato da:

Eugenio Virgillito, Presidente

Sandra Bianchi, Sindaca

Deborah Sassorossi, Sindaca

La conferma del Presidente e il rinnovo degli organi sociali rappresentano un passaggio significativo per dare continuità al percorso di crescita della società, che si trova nel mezzo di un aumento di capitale per 6 milioni e 350 mila euro.

“Ringrazio i soci per la fiducia che hanno voluto rinnovarmi – ha dichiarato Lorenzo Becattini –. Affronteremo questo nuovo mandato con responsabilità e determinazione, proseguendo il lavoro svolto finora insieme al management, ai dipendenti e a tutti gli stakeholder. L'obiettivo sarà consolidare i risultati raggiunti e rafforzare il posizionamento di Firenze Fiera sui mercati”.