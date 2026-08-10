Polizia, in arrivo neo agenti nel territorio di Firenze

Sono 68 i posti assegnati alle sedi della Polizia di Stato della provincia di Firenze messi a disposizione degli agenti del 233° corso allievi. Neo agenti che dovranno scegliere la destinazione e prendere servizio nel giro di poche settimane. Nel dettaglio sono 31 posti presso la Questura di Firenze, 8 all’VIII Reparto Mobile, 9 presso il commissariato di Sesto Fiorentino, 16 presso la Polfer, 3 alla Polstrada, 1 al centro per la sicurezza cibernetica.

“Il governo Meloni conferma la sua attenzione alla sicurezza dei cittadini immettendo in servizio nuovi agenti e destinandoli ai territori che più hanno bisogno. E Firenze e la sua provincia sono tra questi. L’equazione è semplice: più agenti, più controllo del territorio, migliori condizioni di lavoro per i poliziotti e le poliziotte, maggior sicurezza per la popolazione”, commenta il senatore di Fratelli d’Italia Paolo Marcheschi.“Purtroppo non è scontato che tutti i posti che il Ministero ha destinato a Firenze vadano riempiti.

Sarà necessario che almeno 68 allievi scelgano il nostro territorio come destinazione. Si parla tanto di Firenze città accogliente. Deve esserlo, a maggior ragione nei confronti di chi garantisce la sicurezza dei cittadini. Purtroppo, come più volte emerso, la nostra città ha perso attrattività per le Forze dell’Ordine proprio in ragione dell’onerosità degli affitti e delle case. E di chi è la responsabilità se non di chi ha dimostrato e sta dimostrando di non saper gestire l’emergenza abitativa? L’amministrazione comunale, anziché perdersi in inutili e stantie polemiche e rimpalli di responsabilità sulla sicurezza trovi soluzioni adatte ad ospitare gli agenti, magari trovando il modo di farli risiedere in uno dei tanti studentati apparsi come funghi negli ultimi anni”, conclude Marcheschi.