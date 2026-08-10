​La battaglia per il Monte, la banca più antica del mondo

Banca Monte dei Paschi di Siena rappresenta oggi uno dei paradossi della finanza europea. Per anni descritta come il "grande malato" del sistema creditizio italiano, la banca senese si ritrova nel 2026 al centro di una partita a scacchi miliardaria, trasformata in un asset strategico conteso dai pesi massimi del settore.

L’evento che ha rimescolato le carte è l’Offerta Pubblica di Acquisto e Scambio lanciata da Intesa Sanpaolo l'8 giugno 2026. Tuttavia, dietro la narrativa istituzionale del consolidamento nazionale, si nasconde una realtà molto più complessa. Analizzando i documenti ufficiali del Consiglio di Amministrazione di MPS e le reazioni del territorio, emergono verità che mettono in discussione la convenienza stessa dell’operazione, rivelando rischi tecnici e strategici che vanno ben oltre i titoli dei giornali.

Il corrispettivo offerto è pari a 1,600 azioni Intesa Sanpaolo di nuova emissione più 1,00 Euro in contanti per ogni azione MPS. Nonostante la retorica del "premio" per gli azionisti, i numeri dicono l’esatto opposto. A oggi, l'offerta non incorpora affatto un premio, bensì uno sconto del 3,3% rispetto al prezzo di mercato. Questo scenario di "premio negativo" diventa ancora più penalizzante (fino a uno sconto del 6,2%) se si considera il dividendo interim che Intesa prevede di staccare a novembre. Per i soci senesi, aderire significherebbe accettare un valore inferiore a quello che otterrebbero vendendo semplicemente le azioni sul mercato.

"Tale premio appare inferiore al livello medio di premio osservato in offerte pubbliche volontarie di acquisto e/o scambio comparabili nel settore bancario italiano, pari a circa il 30% rispetto al prezzo ufficiale del giorno precedente l’annuncio e a circa il 41% rispetto al prezzo medio ponderato a un mese." si legge nel comunicato delCdA MPS.

Per giustificare l'esborso, Intesa Sanpaolo punta massicciamente su sinergie di costo per 1,5 miliardi di euro. Tuttavia, confrontando questi obiettivi con gli standard dell’industria bancaria, l'operazione appare come un rischioso esercizio di funambolismo finanziario. Mentre le fusioni bancarie tradizionali puntano a risparmi mediamente pari al 25% della base costi della banca acquisita, l'operazione su MPS alza l'asticella a livelli inediti:

Standard di mercato: sinergie di costo pari a circa il 25% della base costi.

Offerta Intesa su MPS: sinergie di costo pari a circa il 63% della base costi del perimetro interessato.

Un target del 63% è quasi fuori scala. Il rischio di esecuzione è altissimo: per raggiungere tali cifre, l’impatto sulla struttura operativa e sull’occupazione rischierebbe di essere devastante, compromettendo la capacità della banca di servire l’economia reale e le imprese del territorio.

Uno degli aspetti più sorprendenti emersi dai dati finanziari è il confronto sul Total Shareholder Return, ovvero il rendimento complessivo per l'azionista tra dividendi e apprezzamento del titolo. Tra il 2023 e il giugno 2026, la banca senese ha letteralmente umiliato le performance del colosso che oggi vuole acquisirla. I numeri sono impietosi:

MPS: rendimento del 467%.

rendimento del 467%. Media Banche Italiane : rendimento del 424%.

rendimento del 424%. Intesa Sanpaolo: rendimento del 226%.

In sostanza, negli ultimi tre anni, MPS ha reso agli azionisti più del doppio rispetto a Intesa Sanpaolo, superando abbondantemente anche la media delle banche europee (250%). Questo paradosso borsistico solleva una domanda legittima: perché gli azionisti di una banca così dinamica dovrebbero diluirsi in un gruppo che sta crescendo a un ritmo decisamente più lento?

L'operazione non è una fusione nel senso classico, ma un vero e proprio break-up strategico. Intesa ha già siglato un accordo vincolante con Unipol Assicurazioni per la cessione di un ramo d'azienda massiccio.

Il piano prevede la vendita a Unipol di 635 filiali e, fatto ancor più grave sotto il profilo dell'identità storica, dell'intero marchio MPS. È l'ironia suprema: per completare l'acquisizione, Intesa è disposta a vendere "l'anima" (il nome e la storia) della banca più antica del mondo a un concorrente. Oltre al valore simbolico, preoccupa la valutazione finanziaria: Unipol pagherebbe un multiplo P/E di circa 7,6x, un valore decisamente basso che suggerisce un'allocazione del valore poco generosa per i soci di MPS.

Il successo dell'operazione Intesa poggia su un pilastro tecnico estremamente fragile: il cosiddetto Danish Compromise. Si tratta di un trattamento contabile agevolato per le partecipazioni assicurative (nello specifico, Generali, detenuta tramite Mediobanca). Il management di Intesa ha ammesso che, senza l’autorizzazione delle autorità di vigilanza all'uso di questo regime, il CET1 Ratio (l'indicatore della solidità patrimoniale) del gruppo combinato subirebbe una correzione negativa di 60-70 punti base.

Al contrario, MPS sta valutando alternative che preservino l'integrità del gruppo:

La Proposta Banco BPM: Un'aggregazione che valorizzerebbe l'intero perimetro senza smembramenti o vendite del marchio.

Un'aggregazione che valorizzerebbe l'intero perimetro senza smembramenti o vendite del marchio. Il Piano Standalone (Fusione per Incorporazione): Un progetto dirompente che vede MPS incorporare Mediobanca. Questo piano promette di generare 16 miliardi di euro di valore per gli azionisti entro il 2030, mantenendo un CET1 Ratio al 16%, ben superiore al 13-14% prospettato da Intesa.

Il futuro di MPS è arrivato a un bivio dove la logica di borsa si scontra con la tutela del territorio. La resistenza all'OPAS ha generato una rarissima unità istituzionale: il Consiglio Provinciale di Siena, l'Assemblea dei Sindaci e il Consiglio Regionale della Toscana hanno espresso un parere unanime contro lo smembramento. E il Partito Democratico toscano ha finalmente depositato interrogazioni a Camera e Senato, chiedendo al Governo garanzie precise per il lavoro e il mantenimento delle funzioni direzionali a Siena.