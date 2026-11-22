Le condizioni della residenza universitaria Calamandrei di Firenze sono al centro di un acceso scontro politico nel Consiglio regionale della Toscana. Da un lato, l'assessora regionale alla Formazione Cristina Manetti rivendica le risorse stanziate e le opere realizzate per il plesso; dall'altro, il consigliere d'opposizione Matteo Zoppini (Fratelli d'Italia) denuncia disservizi continui e contesta l'efficacia della gestione dei fondi pubblici.

Dietro il dibattito d'aula si cela tuttavia una discussione più profonda sull'efficienza della spesa pubblica e sul welfare universitario: una riflessione su come conciliare la rendicontazione contabile dei bilanci con la reale qualità della vita quotidiana degli studenti.

Rispondendo a un'interrogazione presentata da Zoppini sullo studio commissionato dall'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario, l’assessora Manetti ha fornito in Aula il dettaglio dei fondi destinati alla residenza Calamandrei tra manutenzione ordinaria e investimenti:

2022: 604.000 €

604.000 € 2023: circa 467.000 €

circa 467.000 € 2024: 705.000 €

705.000 € 2025: circa 735.000 €

circa 735.000 € 2026 (ad oggi): 137.000 €

Il totale degli interventi ammonta a 2,7 milioni di euro. L'assessora ha evidenziato come la percentuale di realizzazione degli investimenti previsti superi abbondantemente il 60%.

Di diverso avviso il consigliere Zoppini, che ha rimarcato come la cifra del 60% si riferisca esclusivamente alle opere già iniziate e concluse, laddove le somme destinate alle manutenzioni si sono rivelate del tutto insufficienti rispetto a ciò di cui la residenza avrebbe avuto realmente necessità: "Negli ultimi cinque anni sono stati spesi 2,7 milioni di euro, ha detto Manetti: evidentemente spesi male, viste le condizioni degli studentati."

Il futuro strutturale della residenza Calamandrei resta legato alle valutazioni tecniche in corso. L'Ardsu ha commissionato uno studio per analizzare le due opzioni sul tavolo: una ristrutturazione dell'immobile oppure la sua completa demolizione e ricostruzione.

Manetti ha precisato che è stato individuato un professionista competente che ha già individuato gli studi necessari. Tuttavia, l'ammontare complessivo delle risorse finanziarie occorrenti per i futuri lavori non è ancora definibile: l'assessora ha chiarito che non sarà possibile individuare una cifra precisa prima del termine delle valutazioni peritabili.

La mancanza di un quadro economico certo prolunga la fase di incertezza, lasciando indefinito l'impegno finanziario complessivo richiesto per l'intervento.

L'aspetto più critico del dibattito riguarda lo stallo istituzionale sulla copertura economica dei lavori e il rapporto con le mobilitazioni studentesche.

Zoppini segnala un palleggio di responsabilità tra enti: l'Ateneo attribuisce alla Regione la competenza sui costi degli interventi necessari, mentre la giunta regionale rinvia la decisione al momento in cui sarà disponibile la stima dei costi, lasciando presagire l'intenzione di ripartire la spesa e di prendere tempo. Nel frattempo, aggiunge l'opposizione, gli studenti affrontano i disagi quotidiani causati dalle carenze manutentive, mentre esponenti della giunta come Manetti e la vicepresidente Diop presenziano nelle scuole occupate anziché risolvere le problematiche degli alloggi universitari.

Sul fronte delle proteste degli studenti della Calamandrei, l'assessora Manetti ha smentito qualsiasi correlazione diretta con le decisioni amministrative dell'ente: "non vi è una coincidenza tra le proteste degli studenti e le intenzioni dell’azienda di intervenire sulla residenza Calamandrei"

L'assessora ha infatti ribadito che la volontà di migliorare la struttura era già compresa nella programmazione dell'azienda del diritto allo studio. Una posizione che Zoppini ha accolto con stupore, sottolineando come la domanda fondamentale — chi pagherà concretamente gli interventi necessari e urgenti — sia rimasta ancora una volta senza risposta.

La vicenda della residenza Calamandrei sintetizza il dilemma delle politiche pubbliche sull'abitare universitario: da una parte un'ingente spesa storica di 2,7 milioni di euro negli ultimi cinque anni, dall'altra il persistere di forti disagi abitativi per gli studenti e l'assenza di certezze su chi sosterrà la copertura finanziaria delle opere future.