Cordoglio in Ateneo a Firenze per la scomparsa di Paolo Blasi, già rettore dal 1991 al 2000 e professore emerito di Fisica sperimentale.

Blasi, nato a Firenze l’11 febbraio 1940 e formatosi nella stessa città, ha iniziato la sua carriera accademica negli anni Settanta. Dal 1980 al 2010 è stato professore ordinario, titolare dell’insegnamento di “Laboratorio di Fisica” del corso di laurea in Fisica, presso la Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali.

Ha curato l’attuazione del polo scientifico di Sesto fiorentino e ha promosso la realizzazione del Campus delle Scienze sociali di Novoli.

Negli anni, Blasi ha ricoperto molteplici incarichi: è stato direttore dei Laboratori Nazionali di Legnaro dell’I.N.F.N. (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare), presidente della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (C.R.U.I.), vicepresidente della CRE (Conferenza dei Rettori Europei) e consigliere superiore della Banca d’Italia. È stato anche membro del Consiglio direttivo del CNR, del Consiglio di amministrazione dell’Ente Cassa di Risparmio di Firenze, del Comité national d’évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, su nomina del Presidente della Repubblica Francese, dell’EURAB (European Research Advisory Board), membro del Council dell’Università delle Nazioni Unite, dell’Agenzia della Santa Sede per la Valutazione e la Promozione della Qualità delle Università e Facoltà Ecclesiastiche (AVEPRO).

Le Università di New York e dell’Arizona gli hanno conferito il titolo onorario di Doctor of Humanae Litterae e il Presidente della Repubblica francese lo ha nominato Chevalier de l’Ordre national de la Légion d’honneur. La New York University gli ha assegnato il Sir Harold Acton Award.

La sua attività di ricerca, a prevalente carattere sperimentale, ha riguardato lo studio delle proprietà del nucleo atomico e delle caratteristiche delle reazioni tra i nuclei, nonché le applicazioni ad altre discipline delle tecniche nucleari messe a punto in tali studi. Ha realizzato esperimenti presso i Laboratori Nazionali di Legnaro (Padova), il Max Planck Institut di Heidelberg, la Technische Universität di Monaco e i Laboratori di Saclay (Parigi).

In ambito divulgativo ha tenuto numerosi seminari e conferenze a livello nazionale e internazionale, non solo sulla fisica, ma anche sull’organizzazione scolastica, sui processi formativi nella scuola superiore e nell’università, nonché sull’educazione personale e sociale nel mondo globalizzato.

Ha inoltre partecipato direttamente all’elaborazione di leggi scolastiche, di statuti e di regolamenti di strutture di ricerca e di servizio tecnologico. E’ stato presidente della Scuola di Musica di Fiesole.

La sindaca di Firenze Sara Funaro esprime il cordoglio della città:

"Profondo cordoglio per la scomparsa di Paolo Blasi, già rettore dell’Università di Firenze, professore emerito di Fisica sperimentale, figura che ha lasciato un segno indelebile nella comunità accademica e scientifica e nel mondo culturale cittadino. La sua attività di ricerca e la sua autorevolezza hanno contribuito a far crescere il prestigio dell’Università di Firenze e il suo ruolo di centro nevralgico di sapere, innovazione e dialogo con il territorio. Ha avuto infatti grande attenzione allo sviluppo e all’innovazione del nostro Ateneo, curando l’attuazione del polo scientifico di Sesto fiorentino e promuovendo la realizzazione del Campus delle Scienze sociali di Novoli.

Molti i riconoscimenti che ha ricevuto nel suo percorso accademico a livello internazionale e che dimostrano lo spessore delle sue ricerche. Firenze perde una figura di grande valore, che ha saputo lasciare un segno nella storia dell’Università e della città. Alla sua famiglia, ai suoi cari, alla comunità accademica e a tutti coloro che hanno avuto l’onore di collaborare con lui, rivolgo le più sentite condoglianze e la vicinanza mia e dell’Amministrazione comunale”.