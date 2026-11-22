C'è un momento in cui una società sportiva smette di parlare solo di risultati e inizia a parlare di sopravvivenza. Per la Rari Nantes Florentia quel momento è arrivato.

Da una parte ci sono 120 anni di storia, 56 medaglie nell'ultima stagione, 16 atleti in nazionale e 25-30mila persone che ogni anno passano per le sue piscine. Dall'altra ci sono conti che non tornano più.

Il presidente Andrea Pieri ha spiegato i numeri: il prezzo medio dell'energia elettrica è salito del 91,9%, quello del gas metano di oltre il 125%. In cinque anni il gas è passato da 17 a 87 centesimi al metro cubo, l'elettricità è triplicata arrivando a 30 centesimi al kWh. La perdita prevista entro fine anno è di 250mila euro.

A questi costi si aggiungono quelli per gestire 7 impianti comunali: personale, manutenzioni, sicurezza, pulizia e servizi. E 12 anni di processi per difendere la storica sede di Lungarno Ferrucci, che hanno assorbito risorse ed energie.

Sul tavolo ci sono tre ipotesi: il ridimensionamento dell'attività agonistica, i tagli al personale e, nello scenario più critico, la chiusura di alcuni impianti.

Chiudere una piscina non vorrebbe dire solo chiudere una vasca, ma togliere un punto di riferimento a centinaia di famiglie, tra corsi per bambini, baby nuoto, attività per anziani e progetti per persone con disabilità.

A rendere il quadro ancora più pesante è arrivato, il 10 novembre, il crollo parziale del tetto della micropiscina Don Minzoni a Rifredi. Un solaio squarciato negli spogliatoi, calcinacci ovunque. Per fortuna l'impianto era chiuso e nessuno si è fatto male. La causa più probabile è un'infiltrazione d'acqua piovana, un problema segnalato da tempo. La piscina è rimasta chiusa per verifiche, con corsi sospesi e tempi di riapertura ancora non definiti.

Intanto in acqua si lotta anche sul piano sportivo. Dopo la retrocessione dalla Serie A1, la pallanuoto è ripartita in Serie A2 quasi completamente rinnovata, con tanti giovani e con il ritorno in panchina di Riccardo Tempestini. Un nuovo inizio, ma durissimo.

Una buona notizia c'è: la Fondazione CR Firenze ha risposto all'appello e si farà carico delle attività sociali e terapeutiche nei 7 impianti, con 50mila euro subito e un piano triennale da oltre 150mila euro. Un segnale importante, ma che non basta a risolvere il problema strutturale dei costi energetici e della manutenzione degli impianti.

La Rari Nantes non sta chiedendo un favore. Sta chiedendo di poter continuare a fare quello che fa da oltre un secolo: insegnare a nuotare, far crescere atleti, tenere aperte le piscine per la città. Il bivio è questo: o le istituzioni trovano strumenti e tempi certi per garantire continuità, o Firenze rischia di perdere uno dei suoi presidi sportivi e sociali più importanti.