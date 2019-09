Prato: Mercato Europeo 2019 dal 19 al 22 settembre

La XIII edizione riempirà il centro di golosità internazionali

Torna il tradizionale appuntamento col Mercato Europeo Prato, organizzato da ANVA e Confesercenti, arrivato alla sua XIII edizione. Di fatto un momento molto atteso dal pubblico pratese e non solo, che si tiene nel cuore della città (piazza Duomo, via Magnolfi, Largo Carducci). Moltissime anche quest’anno le specialità agroalimentari che – dal 19 (inaugurazione alle 15:30) al 22 settembre – presenti in piazza per un fine settimana di colori e sapori internazionali, proprio come nelle passate edizioni.

Sono infatti presenti operatori arrivati da molte nazioni europee che ad esempio propongono per il settore alimentare, formaggi francesi così come il tradizionale abbinamento proveniente dalla Germania con birra e stinco di maiale, o ancora la torta sacher austriaca. Si trovano inoltre prodotti artigianali di varia natura, come le composizioni floreali olandesi.

Complessivamente, il mercato vede la presenza di stand provenienti dalla Germania, dalla Francia, dalla Finlandia, dall’Austria, dal Belgio, dall’Inghilterra, dal Portogallo e dall’Olanda. Sono circa sessanta i banchi ad animare sia la Piazza principale che la via Magnolfi, anche con l’intento di portare un più ampio respiro commerciale e di visibilità ad una bellissima strada.

Gli stand resteranno aperti per l’intera giornata. Nel complesso, la manifestazione è orientata a incentivare la fruibilità del centro storico in tutte le sue particolarità, sia commerciali sia di interesse storico artistico, attirando visitatori anche da fuori città. Rappresenta pertanto un’occasione importante per Prato anche in chiave turistica: chi deciderà di visitare il mercato europeo, avrà la possibilità ammirare le varie ricchezze artistiche di Prato.

In definitiva, come nelle edizioni precedenti e vista la grande frequentazione dell’iniziativa, il Mercato Europeo rappresenta un modo per pubblicizzare complessivamente la città nel suo complesso.

Inoltre sarà presente anche uno stand della Polizia Municipale con agenti delle Unità Operative Educazione Stradale e Territoriale Centro con la pattuglia pedonale munita di biciclette, la Cinofila con i cani antidroga, i Motociclisti e i Sinistri Stradali per mostrare come funziona l’etilometro. Le attività delle giornate vedranno la presenza in piazza, dalle 10.30 alle 18.30, di agenti della UO Educazione Stradale con materiale informativo legato ai vari progetti in corso (come ad esempio Alcool e responsabilità) gadget e occhiali per la simulazione dello stato di ebbrezza con percorso da far affrontare a volontari.