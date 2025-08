Morto in un incidente il carabiniere Andrea Loprevite

MUGELLO (FIRENZE) - Dolore e sgomento per la morte, in un incidente stradale, del carabiniere Andrea Loprevite di 40 anni.

Il SIM Carabinieri esprime il proprio "profondo cordoglio per la tragica scomparsa dell’Appuntato Andrea Loprevite, deceduto ieri pomeriggio in un drammatico incidente stradale lungo la Strada Regionale 302 Faentina, nel tratto tra Polcanto e Faltona, nel Comune di Borgo San Lorenzo.

Andrea, 40 anni, residente a Borgo San Lorenzo e in servizio presso la Legione Carabinieri Toscana, prestava la sua opera con dedizione nella storica Caserma “Baldissera” di Firenze, distinguendosi come militare scrupoloso, capace e appassionato.

I colleghi lo ricordano non solo per la sua professionalità, ma soprattutto per la sua umanità e il profondo senso del dovere.

Lascia la moglie e un figlio piccolo, ai quali va il nostro pensiero più sincero, la nostra vicinanza e il nostro abbraccio fraterno. Andrea amava la moto, e proprio durante un rientro in Mugello, lungo un tratto di strada purtroppo noto per la sua pericolosità, ha perso la vita in solitudine, senza il coinvolgimento di altri veicoli. Un impatto violento, forse contro uno degli alberi che fiancheggiano la carreggiata, che non gli ha lasciato scampo, nonostante l’arrivo tempestivo dei soccorsi. In questo momento di dolore, il SIM Carabinieri si stringe con commozione alla famiglia, agli amici, ai colleghi tutti. La sua perdita colpisce l’intera comunità dell’Arma, ma il ricordo di Andrea – Carabiniere, marito, padre – resterà vivo nei cuori di chi ha avuto l’onore di conoscerlo e servirgli accanto".