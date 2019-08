Prato: l'ultimo Corteggio del cerimoniere Giancarlo Calamai

Il sindaco Biffoni presentando l'edizione dell'8 settembre 2019 lo ha ringraziato per la passione, l'affetto e la competenza con cui in tutti questi anni ha organizzato l'evento più importante per i pratesi". Imponente sfilata: ecco l'ordine gruppo per gruppo. Sacra Cintola: la prima volta del vescovo Nerbini

È stata presentata questo pomeriggio in Palazzo Comunale la 52esima edizione del Corteggio Storico, in scena il prossimo 8 settembre. Ad illustrare il programma di quest'anno il sindaco Matteo Biffoni insieme al cerimoniere Giancarlo Calamai.

Anche quest'anno l'Amministrazione comunale si è impegnata al massimo per la realizzazione del Corteggio, la festa tradizionale della città.

"Il Corteggio è la festa più importante per la nostra città - ha affermato il sindaco Matteo Biffoni -. Ogni anno è emozionante poterlo vivere e stavolta lo sarà certamente un po' di più perché sarà l'ultimo, come cerimoniere, di Giancarlo Calamai. A lui dobbiamo dire grazie per la passione, l'affetto e la competenza, difficilmente sostituibili, con cui in tutti questi anni ha organizzato l'evento più importante per i pratesi, espressione tangibile del suo immenso amore per la città".

Il programma inizierà la mattina alle 10 in Duomo con il Solenne Pontificale e la consegna dei ceri del Comune alla cappella della Cintola e proseguirà la sera alle 19.30 con l'annuncio da parte della campana di Palazzo Pretorio "la Risorta" dell'uscita del Gonfalone da palazzo comunale e con la tradizionale sfilata - alla quale prenderanno parte circa 400 figuranti e 15 gruppi - che partendo da Piazza del Comune si dipanerà lungo tutto il centro storico seguendo un percorso prestabilito fino ad approdare in Piazza Duomo dove si terrà la consueta ostensione della Sacra Cintola, la prima da parte del nuovo vescovo Giovanni Nerbini mentre dalle 22.30 avrà luogo lo spettacolo pirotecnico musicale.

Occorre ricordare che la Piazza non sarà accessibile liberamente ma verranno designate delle entrate specifiche e che ad ogni ingresso verrà effettuato il conteggio dei partecipanti, onde evitare di sforare il limite di capienza previsto, che si attesta intorno alle 4 mila unità.

IL PROGRAMMA

La consegna dei ceri. Come da tradizione domenica 8 settembre alle 10, presso la Basilica Cattedrale di Santo Stefano, il Gonfalone con la rappresentanza comunale parteciperà al Solenne Pontificale. Seguirà sul sacrato della Cattedrale la cerimonia della "Consegna dei ceri del Comune di Prato alla cappella della Cintola".

La sfilata. L'ordine di sfilata sarà il seguente: Gonfalone della città di Prato con il Corpo dei Valletti Comunali, Sindaco, Autorità, Rappresentanze dei Comuni gemellati, ospiti, Gonfalone della Regione Toscana, Gonfalone della Provincia di Prato, Bandiera del Comitato Costitutivo della Provincia di Prato, Gonfaloni dei Comuni partecipanti al Corteggio, Gonfalone e Chiarine della città di Firenze, Gruppo del calcio storico di Firenze, Gonfalone e Valletti del Comune di Pisa, Gruppo delle Repubbliche marinare di Pisa, Gruppo Storico e Valletti della città di Lucca, Gruppo Storico Montopoli in Valdarno, Società della Miseria di Vernio, Gruppo Storico Poggese, i Calcianti della Palla Grossa, Gruppo Sbandieratori e Musici della Valmarina, Gruppo Storico della città di Cortona, Gruppo Sbandieratori e Musici di Bibbiena, Gruppo Storico di Carmignano, Gruppo Storico della città di Viterbo, Gruppo Storico dei Terzieri Massetani, Compagnia dell'Aringa, Gruppo Storico Montemurlo, Gruppo Storico di Cava dei Tirreni, Gruppo Sbandieratori e Musici della Giostra del Saracino di Arezzo, la "Festa di corte" del Gruppo Oplas Teatro Umbertide e il Gruppo della scuola di equitazione "La Querce" di Montemurlo.

Il pomeriggio di domenica 8 settembre dalle 16.30 alle 18.30 avranno luogo delle esibizioni spettacolari e di teatro di strada in alcune piazze del centro storico che saranno annunciate a parte.

Il percorso del Corteggio. Alle 19.30 il Gonfalone del Comune di Prato, salutato dai rintocchi della campana di Palazzo Pretorio "La Risorta", uscirà da Palazzo Comunale con il Sindaco, tutte le autorità, le rappresentanze delle città gemellate e si muoverà verso via Santa Caterina, via Banchelli, via Rinaldesca e arriverà in piazza San Francesco dove si aggiungeranno le autorità partite da piazza del Comune. Continuerà poi su via San Bonaventura, viale piave e piazza san Marco, via Mazzini, via Verdi, via Garibaldi, via Santo Stefano, piazza Lippi, canto alle tre gore, via Pier Cironi, via Magnolfi, via Cavallotti, via del Serraglio, via Guizzelmi, Largo Carducci e giungerà in Piazza del Duomo dove gli ospiti della Città si schiereranno in attesa della cerimonia di Ostensione dal pulpito di Donatello mentre i gruppi faranno ritorno in sede. Dopo l'Ostensione, dalle 22.30, spettacolo pirotecnico musicale.