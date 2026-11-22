Un check-up completo, e ora la cura. Si tratta del ponte di via Pisana sul torrente Greve, a due passi dal confine con Scandicci, che sarà oggetto di un intervento di manutenzione da 200mila euro.

Il progetto di fattibilità tecnica è stato approvato dalla giunta comunale su proposta dell’assessore alla Mobilità, Viabilità e Tramvia Andrea Giorgio.

Il ponte è lungo circa 37 metri ed è composto da due campate ad arco ribassato con pila centrale. L’intervento nasce dalle ispezioni periodiche sulle opere d’arte e dal monitoraggio avviato nel 2014.

I lavori prevederanno l’eliminazione della vegetazione dalle murature, la cucitura delle fessure sui timpani e sugli archi in cemento armato, con barre in acciaio per ricollegare timpano e arcata, il recupero del calcestruzzo ammalorato e la protezione delle armature, il prolungamento degli scarichi all’imposta degli archi per evitare il dilavamento. Il cantiere lavorerà con un ponteggio sospeso sotto l’impalcato, senza interessare l’alveo del torrente, prima su una campata e poi sull’altra. L’avvio dei lavori, durata prevista di 2 mesi, è prevista l’anno prossimo con un restringimento di carreggiate e senso unico alternato, garantito il passaggio pedonale.

“Il ponte di via Pisana è una infrastruttura che serve ogni giorno a chi vive e si muove tra Firenze e Scandicci – sottolinea l’assessore Giorgio –. Intervenire ora, con lavori mirati e programmati, significa prendersene cura prima che si presentino problematiche serie. Il monitoraggio ci dice che non ci sono criticità strutturali in corso: la nostra è una manutenzione responsabile, per consegnare ai fiorentini un ponte più sicuro e più duraturo”.

L’intervento si inserisce in un quadrante che prossimamente sarà interessato da importanti lavori destinati a migliorare la viabilità del quadrante sud-ovest e l’accesso alla Fi-Pi-Li, ai parcheggi scambiatori e alla linea tranviaria T1. Nella stessa zona è infatti in arrivo il secondo lotto della riqualificazione del nodo viario di Ponte a Greve, il cui progetto definitivo è stato approvato dalla giunta dopo la firma dell’accordo di programma tra Regione Toscana e i comuni di Firenze e Scandicci: oltre 5 milioni di euro per nuove rotatorie e un collegamento diretto tra via Baccio da Montelupo, via Pisana e via Frazzi.