Firenze, 12 novembre 2026 – Una retrospettiva dedicata a Gianni Cacciarini (1941-2026), che attraverso una selezione di opere provenienti da una collezione fiorentina intende omaggiare la figura di un incisore e pittore di rilievo nel panorama contemporaneo. Capace di dialogare costantemente con la grandezza dell’arte passata, il percorso espositivo di Cacciarini nel corso degli anni ha toccato anche città internazionali come New York e Amsterdam.La mostra è curata da Adriano Bimbi e Antonio Natali ed è promossa dal Comune di Pontassieve, con il patrocinio della Regione Toscana, il contributo di Fondazione CR Firenze e la collaborazione di Toscana Energia.Il catalogo è edito da Polistampa.

L'inaugurazione è in programma sabato 14 novembre alle 17,30, nella Sala del Consiglio Comunale di Pontassieve. L'incontro si aprirà con il saluto istituzionale del sindaco Carlo Boni, a seguire gli interventi dello storico dell’arte Carlo Sisi e dei curatori della mostra, Bimbi e Natali.La mostra sarà ospitata nella Sala delle Colonne del Palazzo Comunale, in via Tanzini 32, e resterà aperta al pubblico fino al 28 febbraio 2027.

Info:Comune di Pontassieve – Ufficio Politiche Culturali e Biblioteca

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