Caro carburanti e crisi energetica svuotando le tasche degli europei

Fare il pieno di carburante è diventato un esercizio di equilibrismo finanziario. Quello che una volta era un costo operativo della vita moderna si è trasmutato in un bene di lusso, capace di drenare liquidità dalle tasche dei cittadini con una velocità senza precedenti. Ma la crisi energetica non è solo un problema di chi sta al volante: è un veleno che infetta l'intera struttura economica, erodendo il potere d'acquisto e minacciando la stabilità sociale. Mentre i governi balbettano soluzioni temporanee, la realtà sottostante rivela un meccanismo cinico dove l'urgenza è ormai l'unica moneta di scambio.

Secondo Francesco Tanasi, Segretario Nazionale del Codacons, siamo di fronte a un'asimmetria economica che colpisce due volte. Non è solo la pompa di benzina a prosciugare i conti; è l'effetto domino sulla logistica. Poiché la stragrande maggioranza delle merci viaggia su gomma, il rincaro del gasolio si traduce istantaneamente in un aumento dei prezzi al consumo: "Il caro carburanti rischia così di presentare il conto due volte, prima alla pompa e poi alla cassa del supermercato."

L'analisi socio-economica suggerisce una realtà ancora più amara: lo Stato sta operando un vero e proprio "fiscal drag". Le istituzioni incassano un surplus di IVA grazie ai prezzi gonfiati, trattando di fatto il cittadino come un bancomat. Per questo, Tanasi non si limita a chiedere sconti, ma esige un Piano nazionale di vigilanza sulla formazione dei prezzi, con il coinvolgimento diretto di Antitrust e Guardia di Finanza. Senza una trasparenza totale lungo l'intera filiera — dai prezzi industriali fino alla distribuzione — il mercato resterà un terreno di caccia per speculazioni incontrollate.

Mentre i media si sono innamorati del "miracolo" del piccolo comune abruzzese di 800 abitanti, che ha acquistato una stazione di servizio per vendere carburante a prezzo di costo, la realtà è molto più cinica. Sebbene per i residenti sia una boccata d'ossigeno, Vincenzo Donvito Maxia (Presidente ADUC) ha definito l'operazione una trovata populista. Questa gestione "di Stato" dei servizi nasconde insidie strutturali.

I dati della coalizione EU CHARADE e della Statistical Review of World Energy 2026 certificano un fallimento politico: l'elettricità in Europa costa oggi circa il doppio rispetto agli Stati Uniti. Questa disparità non è un caso, ma il risultato di una gestione ideologica del denaro pubblico.

Il sistema sta finanziando una moltiplicazione insostenibile delle spese. L'accumulo di energie rinnovabili intermittenti richiede, per paradosso, costose reti di backup programmabili e sistemi di stoccaggio che non migliorano la sicurezza dell'approvvigionamento, ma gonfiano le bollette.

I numeri al 25 agosto 2026 non lasciano spazio a interpretazioni: benzina self a una media di 2,015 €/litro e gasolio a 2,136 €/litro, con punte che sulla rete autostradale superano abbondantemente i 2,20 €. Questa non è solo inflazione; è una crisi alimentata dalle tensioni geopolitiche nello Stretto di Hormuz.

Il blocco dello Stretto è diventato il catalizzatore perfetto per i profitti straordinari dei giganti del petrolio. Per questo motivo, un fronte di sei Paesi dell’Unione Europea sta premendo per una tassa sugli extraprofitti delle compagnie petrolifere. In Italia, la pressione è massima: se il Governo non avvierà una riduzione stabile delle accise e non utilizzerà le maggiori entrate generate dai rincari per alleggerire il carico fiscale, la mobilitazione nazionale dei consumatori sarà inevitabile. La pazienza sociale è esaurita.

Il prossimo 9 settembre 2026, in Place du Luxembourg a Bruxelles, cittadini provenienti da 17 Paesi — tra cui Germania, Irlanda, Italia e Francia — si riuniranno per denunciare lo spreco di denaro pubblico e l'erosione del potere d'acquisto. Non è solo una protesta, è una rivendicazione di diritti legali sanciti dalla Convenzione di Aarhus: il diritto a informazioni affidabili e alla partecipazione democratica alle decisioni che plasmano l'ambiente e l'economia.

È possibile un mercato energetico che non sia un gioco al massacro contro i consumatori, o siamo condannati a restare gli ostaggi di un'inerzia istituzionale che si nutre dei nostri rincari? La trasparenza lungo tutta la filiera non è più un'opzione, è l'ultimo baluardo per la sopravvivenza economica del continente.