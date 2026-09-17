Pioggia abbondante oggi su Firenze, fenomeno raro a Empoli

Prosegue fino a domani, venerdì 18 settembre, il codice giallo attualmente in corso a Firenze. Il nuovo bollettino estende l’allerta fino alle 20 di domani per possibili temporali forti e rischio idrogeologico-idraulico sul reticolo minore.

Per oggi, giovedì, sono previste nel pomeriggio precipitazioni sparse, prevalentemente a carattere di rovescio o temporale, più probabili e frequenti sulle zone centrali della Toscana e in lento esaurimento in serata.

In zona Galluzzo, ha iniziato a piovere copiosamente verso le 13,05 e tutt'ora (13,16) l'acqua sta venendo giù a scrosci.

Sulle zone interne centrali sono attesi cumulati medi di 20-30 millimetri, con massimi di 50-100 millimetri e intensità oraria di 30-50 millimetri.

Domani, venerdì, dopo una prima fase con possibili temporali isolati tra Arcipelago e costa centrale, tra la tarda mattinata e il pomeriggio sono attesi nuovi fenomeni sparsi sulle zone interne centrali e meridionali. I temporali saranno più localizzati rispetto a oggi, ma potranno risultare puntualmente di forte intensità. I cumulati medi previsti sono di 10-20 millimetri, con massimi fino a 50-80 millimetri e intensità oraria fino a 30-50 millimetri.

Firenze rientra nella zona di allerta A3 che comprende anche i Comuni di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Barberino Tavarnelle. Il reticolo minore indica i corsi d’acqua secondari come Ema, Mugnone e Terzolle.

AGGIORNAMENTO - La città di Empoli è stata interessata da un fenomeno meteorologico particolarmente raro: 43 mm di pioggia piovuti in mezz'ora in un'area circoscritta, un evento senza paragoni recenti. Sarà necessario attendere almeno un'ora affinché l'acqua prosegua il suo deflusso nei canali fognari. Si prega la cittadinanza di prestare la massima attenzione, di non mettersi in viaggio se non estremamente necessario, di non utilizzare sottopassi o strade transennate a causa degli allagamenti. Ulteriori aggiornamenti verranno condivisi sui canali del Comune di Empoli.