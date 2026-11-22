Lingua e modi della divulgazione: scienze, musica, arte

11-13 novembre 2026

Accademia della Cruscavia di Castello 46, Firenze

La corretta divulgazione non semplifica i contenuti ma li rende accessibili senza sottrarne la base scientifica. Molti fattori concorrono alla buona riuscita di una divulgazione rigorosa: l’atteggiamento che si assume verso i propri interlocutori, i modi in cui si costruisce la comunicazione, la lingua in cui ci si esprime. Quest’ultima, in particolare, coincide con un italiano standard sorvegliato ma non altisonante, fa ricorso ai tecnicismi ma non ne abusa, accompagna le esposizioni complesse con spiegazioni adeguate. È importante, soprattutto, raggiungere la piena consapevolezza da parte degli interlocutori rispettandone l’intelligenza e la sensibilità.

La Piazza delle lingue 2026 si concentra su tre settori che richiedono una divulgazione approfondita e corretta: la medicina, la natura e l’astrofisica, l’arte e la musica. Si cercherà di capire l’importanza, per questi tre ambiti, di una divulgazione corretta e seria, che metta in guardia da false informazioni, faccia comprendere l’importanza di attingere a fonti sicure e dia conto del significato che conoscenze affidabili assumono nella formazione continua dei cittadini.

Ne discutono linguisti, giornalisti e protagonisti della divulgazione e della comunicazione in ciascuno dei tre ambiti.

Gli incontri sono trasmessi in diretta sul canale Youtube dell'Accademia, raccolti nella playlist "Piazza delle lingue 2026"

Agenda

11 novembre, ore 17.15

Divulgare la medicina

Saluti delle autoritàIntroduzione del presidente dell’Accademia della Crusca, Paolo D’AchilleIl linguista Giuseppe Antonelli e la giornalista Manuela Lucchini discutono con Alfredo Zuppiroli, cardiologo e studioso di bioetica e Francesco Bove, docente dell’Università medica internazionale di Roma

Diretta video

12 novembre, ore 17.15

Divulgare le scienze

Il linguista Riccardo Gualdo e il giornalista Marco Motta discutono con Amalia Ercoli Finzi, ingegnera aerospaziale, emerita del Politecnico di Milano e Stefano Mancuso, neuroscienziato e saggista

Diretta video

13 novembre, ore 17.15

Divulgare l’arte e la musica

I linguisti Vittorio Coletti e Matteo Motolese discutono con Giovanni Bietti, compositore e musicologo, Anna Casalino, editor Carocci e docente di Comunicazione del patrimonio cultural e Costantino D’Orazio, storico dell’arte e saggista

Diretta video

Ore 19.00

Concerto Amore Toscano, Il Groviglio – Marco Angioloni