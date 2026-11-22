Riapre i battenti la Fiera Toscana del Lavoro, la manifestazione dei servizi pubblici per l’impiego regionali che favorisce il contatto diretto tra chi cerca un’occupazione o una riqualificazione professionale e le imprese in cerca di candidati. Dopo il successo delle prime tre edizioni (2019, 2022 e 2024), la Fiera promossa dalla Regione e dall’Agenzia regionale toscana per l’impiego (ARTI) torna per la quarta volta nella storica sede che la ospita, la Fortezza da Basso di Firenze, da domani, martedì 10 novembre, a giovedì 12 novembre.

“La Fiera Toscana del Lavoro – ha affermato il presidente Giani questa mattina presentando la nuova edizione della manifestazione in Sala Pegaso a Firenze assieme all’assessore al lavoro e alla formazione Alberto Lenzi - racconta l’idea di Toscana in cui crediamo: una comunità che accompagna le persone nei passaggi difficili e fa del lavoro lo strumento della loro dignità e della loro autonomia. In un tempo di grandi trasformazioni, dalla tecnologia all’intelligenza artificiale, non vogliamo che nessuno si senta solo.

Nel nostro Welfare, le politiche attive svolgono una funzione fondamentale e possiamo vantare risultati importanti, tanto che la Toscana è un modello con un tasso di disoccupazione tra i più bassi d’Italia e un percentuale di occupazione giovanile superiore di molti punti alla media nazionale. L’adesione numerosa di imprese e la presentazione di migliaia di curricula dimostra come la nostra rete dei servizi per l’impiego costituisce un punto di riferimento per le aziende e per la cittadinanza”.“L’impegno della Regione – ha detto l’assessore Lenzi - è quello di far sì che ogni incontro di questi giorni abbia un seguito concreto, in colloqui, assunzioni e percorsi di formazione.

Per questo stiamo lavorando perché le politiche attive del lavoro possano contare su risorse e continuità anche dopo la conclusione del PNRR, nel confronto tra le Regioni e il livello nazionale. In questo quadro si colloca anche Lavoro futuro inclusivo, la misura di cui parleremo nei giorni della Fiera e con cui la Toscana vuole garantire a chi è più fragile pari opportunità di accesso al lavoro. Una Regione che crede nel lavoro di qualità investe sulle persone, e su questa strada proseguiremo”.Oltre 800 offerte, 102 aziende, 8mila candidature - Sono 102 le aziende che hanno aderito, tra realtà locali e gruppi di livello nazionale e internazionale tra i più dinamici del sistema produttivo regionale, mettendo a disposizione dei candidati oltre 800 opportunità di lavoro in numerosi settori: meccanica e metalmeccanica, informatica, chimico-farmaceutico, moda, turismo, alberghiero e ristorazione, commercio, servizi socio-sanitari, trasporti e logistica, agricoltura, agroalimentare.

In queste settimane, oltre 8mila persone hanno presentato la loro candidatura sul portale web di ARTI. Molte di loro, dopo la pre-selezione curata dall’Agenzia, hanno ricevuto dai Centri per l’impiego l’appuntamento per i colloqui con le aziende, che si terranno nell’Arsenale della Fortezza.Colloqui e orientamento - La Fiera è anche l’occasione per avere, grazie alla prenotazione effettuata nei giorni scorsi, un colloquio informativo con gli operatori ARTI e i consulenti Eures e lasciare il proprio curriculum.

Saranno presenti inoltre i facilitatori digitali di ARTI per aiutare i cittadini a usare in autonomia i servizi online per il lavoro.Plenarie e seminari - Come di consueto, FTL è anche luogo di confronto sulle politiche regionali per il lavoro. Nella sala Basilica, che ospiterà le plenarie, si parte il 10 novembre con la conferenza inaugurale “La nuova stagione delle politiche del lavoro e della formazione: la Toscana come modello”, seguita nel pomeriggio da “La Toscana del lavoro inclusivo”, con focus sull’inserimento lavorativo di persone in condizioni di disabilità, detenuti, contrasto dello sfruttamento lavorativo.

L’11 novembre è il giorno dell’evento annuale FSE+ 2021-2027, “Giovani e donne al centro”: al mattino le opportunità per le nuove generazioni, nel pomeriggio le strategie regionali per la parità di genere e la conciliazione vita-lavoro, con uno sguardo ai servizi dei Centri per l’impiego. Il 12 novembre la chiusura con il convegno “Il futuro delle politiche formative tra innovazione e governo dei cambiamenti”.La Fureria sarà l’area dedicata ai seminari che vedranno la partecipazione degli operatori di ARTI, esperti di orientamento e selezione del personale.

Decine gli appuntamenti dedicati alla ricerca attiva del lavoro, simulazioni di colloquio, tecniche di recruitment. Previsti anche incontri per le imprese su finanziamenti e servizi. Particolare attenzione al ruolo dell’intelligenza artificiale nella ricerca di un’occupazione: tra i seminari, spicca quello che punta a costruire un curriculum capace di “farsi notare” dagli algoritmi di selezione delle aziende basati su IA. I lavori dei seminari metteranno in evidenza anche l’avvio concreto, con la sperimentazione in cinque comuni, di “Futuro Inclusivo”, misura pensata per favorire l’inserimento di persone in condizioni di disabilità.L’area espositiva - Ricca l’area espositiva, con la presenza degli stand di GiovaniSì, il progetto della Regione per l’autonomia dei giovani, della piattaforma TRIO, delle Fondazioni ITS Academy.

Ci saranno anche le associazioni datoriali (Confindustria, CNA, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti, Confcooperative, Legacoop, CIA), i sindacati (CGIL, CISL, UIL) e i rappresentanti delle professioni intellettuali.L’inaugurazione di FTL26 è in programma domani, martedì 10 novembre, alle 9.30 nel padiglione Arsenale, alla presenza del presidente Giani e dell’assessore Lenzi. A seguire, la plenaria di apertura in sala Basilica: “La nuova stagione delle politiche del lavoro e della formazione: la Toscana come modello”.Dove: Fortezza da Basso, Firenze - ingresso Porta Soccorso alla Campagna (Piazzale Caduti nei Lager, vicino al Parcheggio Fortezza Fiera) - www.fieratoscanalavoro.it/la-locationProgramma e dettagli: www.fieratoscanalavoro.it