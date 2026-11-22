"Paura non avremo… di tornare a casa" è il percorso in due giornate ideato da Nosotras APS per il Calendario OFF de L'Eredità delle Donne 2026.

Il progetto nasce come risposta all'ingerenza, più o meno velata, di certe politiche nella vita delle donne, con la pretesa di delimitarne ruoli, confini di appartenenza e traiettorie personali.Dal singolare al plurale, il percorso interroga appartenenza, libertà, potere ed esercizio della cittadinanza.

SABATO 21 NOVEMBRE ore 16:30–18:30 Cenacolo del Fuligno, Via Faenza 48, Firenze

Dalla casa abitata alla casa scelta. Saluti di Mia Diop, Vicepresidente della Regione Toscana. Tavola rotonda con le scrittrici Lidia Davidova, Imelda Zeqiri e Victoria Karam. Coordina Claudia Filippeschi, letture a cura di Zona Crepuscolare.

DOMENICA 22 NOVEMBRE ore 16:00–18:30 The Social Hub Florence Belfiore, Theatre 2, Viale Belfiore 55, Firenze.

Dall'intimo al noi. Conduce Rajae Bezzaz, giornalista e conduttrice televisiva. Monologo di Asha Komarovskaia con Salomè Baldion. Tavola rotonda con Kwanza Musi Dos Santos, esperta di diversity and inclusion, Ihsane Ait Yahia, esperta in diritto dell'immigrazione e della cittadinanza, e Tezeta Abraham, regista e scrittrice. In chiusura il live soul unplugged di Symo con Emanuele Bono.

Ideazione e cura: Khadra Omar Osman.