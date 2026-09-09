Parità di genere: la Toscana verso un modello sistemico

In Italia, il percorso verso i diritti e la parità di genere somiglia spesso a un mosaico incompleto o a un puzzle dove i pezzi faticano a incastrarsi. Abbiamo ottime leggi, ma sono frammentate, disperse in mille rivoli normativi che rischiano di rendere gli interventi meno incisivi. La parità, se percepita solo come un insieme di "quote" o obblighi formali, rimane un concetto astratto.

Tuttavia, la Toscana sta compiendo un salto di qualità decisivo, passando da interventi isolati a una visione d'insieme. Non si tratta più solo di aggiungere tutele, ma di riscrivere radicalmente le regole del gioco. In questo post esploreremo come Firenze e la Regione Toscana stiano costruendo un modello sistemico capace di trasformare la parità da ideale a pilastro strutturale della società.

La svolta è stata annunciata dall'assessora regionale alle pari opportunità, Cristina Manetti, in un contesto tutt'altro che casuale: a margine della visita alla Centrale Unica di Risposta 112 di Firenze. Qui, dove la gestione delle emergenze richiede massima efficienza e coordinamento, è stata presentata la proposta di legge "Toscana delle donne".

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L’obiettivo è ambizioso: superare la frammentazione abrogando le leggi regionali storiche — la 16/2009 sulla cittadinanza di genere e la 59/2007 contro la violenza di genere — per far confluire i loro principi in una cornice organica. Non è un passo indietro, ma un potenziamento: i contenuti non vengono eliminati, ma aggiornati e inseriti in un contenitore più ampio e moderno.

"Stiamo arrivando finalmente a una legge quadro che riunirà tutto ciò che riguarda la parità di genere e le politiche rivolte alle donne. Supereremo le due leggi regionali sulla cittadinanza di genere e sul contrasto alla violenza di genere: saranno formalmente abrogate, ma i loro contenuti non andranno perduti. Al contrario, rivivranno rafforzati e aggiornati all’interno di un unico contenitore." ha dichiarato Cristina Manetti, Assessora regionale alle pari opportunità.

Per troppo tempo le politiche per le donne sono state confinate in "silos" isolati, rendendole fragili. La nuova visione toscana rompe questi schemi: la parità non appartiene più a un singolo assessorato, ma diventa un fattore di sviluppo economico, sociale e culturale che tocca ogni ambito della vita pubblica.

Questo approccio rende le politiche più leggibili ed efficaci, perché mette a sistema esperienze d'eccellenza già esistenti, come la valorizzazione del Codice Rosa, integrandole in settori strategici:

Lavoro : per contrastare il divario salariale e favorire l'autonomia.

per contrastare il divario salariale e favorire l'autonomia. Istruzione : per abbattere gli stereotipi fin dalla formazione.

per abbattere gli stereotipi fin dalla formazione. Cultura e Sport : per promuovere una nuova consapevolezza sociale.

per promuovere una nuova consapevolezza sociale. Comunicazione: per rendere la sensibilizzazione un'azione continua e non episodica.

Mentre la Regione costruisce l'impalcatura normativa, il Comune di Firenze agisce sul fronte della cultura istituzionale. La Commissione 7 (Pari Opportunità, Pace, Diritti Umani, Relazioni Internazionali, Immigrazione) oggi ha espresso parere favorevole all'adesione al "Manifesto della Rete delle Amministratrici della Toscana" e alla "Carta Etica contro il Sessismo".

Non si tratta di una questione di "politicamente corretto", ma di una precisa strategia politica. La Carta Etica introduce criteri rigorosi per i patrocini istituzionali e promuove un linguaggio inclusivo, identificando la denigrazione nelle aule istituzionali come una forma di violenza politica da prevenire.

Questa mossa acquisisce un tono solenne se legata all'80° anniversario del suffragio universale in Italia. Celebrare il voto del 1946 oggi non significa solo ricordare la storia, ma difendere attivamente la democrazia garantendo che i luoghi di lavoro e le assemblee elettive siano spazi liberi da pregiudizi.

Il "fare squadra" emerge come l'unica difesa efficace contro l'intimidazione politica e le disparità sistemiche. La nascita della Rete delle Amministratrici, promossa da Anci Toscana, crea un fronte comune per sostenere le donne impegnate nel governo del territorio, offrendo formazione ed empowerment.

L'adesione di Firenze rafforza i presidi territoriali fondamentali, come la Casa delle Donne e lo Sportello Informadonna, inserendoli in una rete più vasta che tutela l'impegno politico femminile.

«A ottant’anni dalle prime elezioni che videro le donne protagoniste del suffragio universale e della vita democratica del Paese, abbiamo il dovere istituzionale di dare continuità a quella conquista storica. Mettere in rete le amministratrici locali significa fare squadra per rafforzare i servizi sul territorio, contrastare la violenza e il divario salariale» afferma Stefania Collesei, Presidente della Commissione 7.

Ciò che si sta delineando in Toscana è un'architettura normativa che guarda con decisione al modello dell'Emilia-Romagna del 2014, puntando però a superarlo in termini di organicità e trasversalità. Superando i vecchi schemi settoriali, la Toscana propone una visione in cui la tutela della donna non è una misura assistenziale, ma una strategia di crescita per l'intera comunità.