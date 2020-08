“Pane, Vino e Olio” in Versiliana

Degustazioni Strade del Vino, dell’Olio e dei sapori di Toscana a cura della Federazione delle Strade del Vino, dell’olio e dei sapori di Toscana. Orario: 17,30 – 24,00

Marina di Pietrasanta (LU)- Alla Versiliana, sabato 8 e domenica 9 agosto dalle ore 17 alle ore 24, le “Strade del Vino, dell’Olio e dei Sapori di Toscana” racconteranno, negli spazi del Festival di Marina di Pietrasanta il territorio dal suo inconfondibile paesaggio, dal verde dei suoi boschi, dall’azzurro del suo mare, mediante la degustazione di prodotti che rappresentano una grande varietà di sapori e profumi della regione. Venti “Strade del Vino, dell’olio e dei Sapori” in rappresentanza di oltre 2500 aziende faranno conoscere le produzioni locali tramite degustazioni di vino e olio. In sintesi una vetrina imperdibile per tutti i wine lovers e turisti enogastronomici. Saranno inoltre ospiti delle Strade anche l’Associazione Città del Vino e l’Associazione Grani Antichi di Montespertoli. L'iniziativa è promossa da Fondazione Versiliana in collaborazione con Regione Toscana, Toscana Promozione Turistica. Ingresso libero.

Domenica 9 agosto ore 18.30 dibattito su “Pane e olio nella dieta mediterranea. Da merenda del secolo passato a rimedio contro le intolleranze alimentari”

Il Caffè de La Versiliana ospiterà un approfondimento sul pane e sull’olio extra-vergine di oliva come prodotti sani e di qualità che stanno alla base della dieta mediterranea, rappresentanti in tavola della tipicità e della qualità del paesaggio rurale toscano, e delle qualità nutrizionali, farmaceutiche e salutistiche dell’olio extra-vergine di oliva e delle farine non raffinate. Verranno evidenziate le diverse qualità di olio extra-vergine di oliva, le denominazioni geografiche toscane (5 oli in toscana certificati tra DOP e IGP), nonché i risultati delle recenti ricerche universitarie sui suoi effetti salutistici. Si parlerà dell’importanza delle filiere del grano in Toscana, del pane toscano a Denominazione di origine protetta (DOP), delle proprietà salutistiche delle farine “integrali” ottenute dai grani antichi. Conduce Fabrizio Diolaiuti e saranno ospiti Roberto Scalacci Direttore Agricoltura e Sviluppo Rurale della Regione Toscana, Marco Macchia Professore Ordinario di Chimica Farmaceutica, Dipartimento Farmacia dell’Università di Pisa, Donatella Duccini Architetto, autrice del libro “L’olio, esplorazioni sensoriali tra borghi e castelli della Valdinievole”, Federica Alaura, Nutrizionista e Carla Viti Professore associato del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali dell’Università di Firenze.