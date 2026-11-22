Ast e Regione Toscana: presto il bando per giornalisti. L'impegno del presidente Giani con il sindacato

Il concorso per giornalisti in Regione si farà. Lo ha promesso, e ribadito al sindacato, il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, incontrando il presidente di Ast, Sandro Bennucci, e il tesoriere con delega agli uffici stampa, Walter Fortini. Sarà un bando con assunzione a tempo indeterminato, probabilmente per un posto, ma con scorrimento, poi, in tempi rapidi della graduatoria.Nell’Agenzia di informazione della giunta regionale negli ultimi due anni una collega è andata in pensione e un’altra si è trasferita: nei prossimi dieci mesi altri quattro colleghi cesseranno la loro attività, andando in pensione.

Sei persone su un organico di quindici, compreso un part time. Anche all’ufficio stampa del Consiglio regionale, dove lavorano nove giornalisti, ci sono stati due pensionamenti negli ultimi anni, parzialmente rimpiazzati con un trasferimento, ed altri sono all’orizzonte.In questi mesi ci sono state varie interlocuzioni tra Associazione Stampa Toscana e Regione. Il sindacato toscano dei giornalisti da tempo chiede un concorso, con il doppio obiettivo di mantenere almeno inalterati, nel numero di giornalisti, gli organici delle due strutture ma anche che i giornalisti che vi lavorano siano irremovibilmente assunti con un concorso e a tempo indeterminato tali del resto sono i dipendenti che si dovranno rimpiazzare, nessuno legato a progetti a termine.

Si tratta di professionisti a servizio dell’istituzione, da individuare nell’ambito delle piante organiche degli enti e chiamati a concorrere alla realizzazione del diritto dei cittadini ad essere informati in modo corretto, completo, verificato e comprensibile sull’attività delle istituzioni pubbliche. Un compito sottolineato dalla legge 150 del 2000 e ribadito dalle leggi regionali che hanno istituito agenzia di informazione della giunta ed ufficio stampa del consiglio regionale.“E’ importante avere giornalisti all’interno della pubblica amministrazione che si occupano di informazione – sottolineano il presidente della Toscana Sandro Bennucci e il tesoriere Walter Fortini -.

Aiutano il dialogo con i media, parlando lo stesso linguaggio dei colleghi che lì lavorano, e costituiscono una garanzia per tutti, a partire dai cittadini, per gli obblighi deontologici propri dei giornalisti a cui sono sottoposti”. Questi obblighi sono richiamati anche nell’accordo nazionale siglato nel 2022 con Aran, l’agenzia di rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, e riguardano il rispetto della verità sostanziale dei fatti, la buona fede, la verifica delle fonti e la rettifica di notizie che risultino inesatte, architrave del lavoro di tutti i giornalisti.