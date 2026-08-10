La tragedia di Prato ​dietro le sbarre

Dietro le mura soffocanti della casa circondariale "La Dogaia" di Prato, l’aria si è fatta irrespirabile, densa di una violenza che lo Stato non sembra più in grado di arginare. Nella tarda serata di mercoledì 5 agosto 2026, la morte di un detenuto di 32 anni ha squarciato il silenzio istituzionale. Non è stato un malore, né un tragico incidente: la Procura indaga per omicidio preterintenzionale. Questo sangue versato in cella non è un caso isolato, ma il rantolo finale di un sistema che ha perso il controllo di se stesso. Quando le istituzioni perdono il dominio sui propri spazi più protetti, la sicurezza cessa di essere un diritto e diventa un miraggio. Chi protegge chi, in un luogo dove lo Stato dovrebbe avere il monopolio della forza e invece sembra aver firmato la propria resa?

I dati forniti dal sindacato di Polizia Penitenziaria F.S.A.-C.N.P.P.-S.PP. non sono statistiche burocratiche; sono un bollettino di guerra. Negli ultimi due anni, le carceri italiane hanno registrato almeno sei omicidi. Dall’inizio di questo funesto 2026, sono già 46 i detenuti che hanno scelto il suicidio come unica via d'uscita. Questi numeri certificano il superamento di ogni "limite di sostenibilità". Il sistema non è più "sotto pressione"; è esploso.

«Non siamo più davanti a episodi isolati, ma a una successione impressionante di omicidi, suicidi, aggressioni, rivolte, incendi, sequestri di agenti, traffici di droga e telefoni cellulari» Le parole di Aldo Di Giacomo, segretario del sindacato, non lasciano spazio a interpretazioni: la Dogaia è diventata il teatro di un degrado sistemico dove la vita umana ha perso ogni valore di mercato.

I numeri della Diocesi di Prato rivelano un paradosso matematico che si traduce in tortura quotidiana. All’interno della Dogaia sono stipati oltre 640 detenuti su una capienza regolamentare di soli 589 posti. Un sovrappopolamento che sfiora il 10%, con celle trasformate in dormitori per quattro persone dove lo spazio vitale è ridotto a pochi centimetri quadrati. Monsignor Giovanni Nerbini ha denunciato con "sconcerto e dolore" il progressivo assottigliarsi delle risorse, un’erosione che non colpisce solo il comfort, ma la dignità stessa della persona. In questi spazi angusti, la convivenza pacifica è un’utopia; la mancanza di spazio fisico si trasforma inevitabilmente in attrito psicologico, trasformando ogni cella in una potenziale camera a gas sociale pronta a detonare al minimo pretesto.

La composizione della popolazione carceraria attuale è un mix esplosivo: detenuti violenti e pesanti figure della criminalità organizzata convivono forzatamente con persone affette da gravi patologie psichiatriche. È qui che il fallimento è più evidente. Il "progressivo assottigliarsi delle risorse" citato dal Vescovo si sposa tragicamente con la denuncia sindacale sulla carenza organica della Polizia Penitenziaria. Gli agenti, ridotti a un "ultimo argine" ormai logoro, affrontano turni massacranti in sezioni dove la sorveglianza è spesso solo nominale. Come sottolinea amaramente Di Giacomo, "i protocolli non sorvegliano le sezioni". Senza uomini e senza strutture psichiatriche adeguate, le circolari ministeriali restano carta straccia mentre nelle celle si continua a morire.

L’On. Erica Mazzetti (Forza Italia) rivendica l’azione del governo, citando il recente decreto contro il sovrappopolamento che ipotizza il trasferimento di circa 150 detenuti tossicodipendenti verso percorsi alternativi. Tuttavia, Mazzetti non risparmia stoccate velenose all’opposizione, accusando il PD e Marco Furfaro di usare la tragedia come un "arma ideologica" e di "lucrare temporaneamente" sul morto.

Ma la critica sindacale è impietosa: nessuna "uscita programmata" può compensare la mancanza di migliaia di agenti e la latitanza dello Stato nelle sezioni.

La crisi di Prato non deve essere letta come un problema locale di ordine pubblico. È un campanello d'allarme per la sicurezza nazionale. Quando lo Stato perde il controllo delle proprie carceri, perde la sua funzione primaria. Non sono solo gli agenti a rischiare la vita tra i corridoi della Dogaia; è la credibilità delle istituzioni democratiche a vacillare.

Per evitare che il prossimo evento critico sia soltanto l'ennesima tragedia annunciata, servono interventi chirurgici: assunzioni immediate, strutture sanitarie specifiche per i casi psichiatrici e una classificazione reale dei detenuti basata sulla pericolosità e non sulla disponibilità di letti.