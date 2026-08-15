Celle roventi a Ferragosto, l’emergenza Sollicciano

Mentre l'immaginario collettivo associa il mese di agosto al riposo e alla sospensione della routine, per chi vive o lavora nelle carceri italiane questo è il periodo del massimo isolamento e della più acuta sofferenza. Agosto non interrompe la detenzione, ma sospende gran parte delle attività vitali: i corsi scolastici si fermano, i laboratori languono e il supporto del volontariato si dirada. È in questo clima di abbandono che si inseriscono le ispezioni istituzionali di metà agosto, come quella del Gruppo Foucault all’Istituto penale per i minorenni "Meucci" di Firenze — che fa seguito al sopralluogo del 27 aprile da cui è scaturita la relazione "Le pietre del Meucci" — e quella dell'assessora regionale Alessandra Nardini a Sollicciano.

Accompagnata dal Garante dei detenuti Giancarlo Parissi e dalle associazioni L'Altro Diritto e Pantagruel, Nardini accenderà i riflettori su una crisi che non conosce ferie, dove il calore fisico delle celle si somma a quello sociale di un sistema al collasso.

Il rapporto di metà anno diffuso da Antigone lo scorso 5 agosto scatta una fotografia spietata di un sistema penitenziario nazionale ormai oltre il punto di rottura. La discrepanza tra la popolazione presente e la capacità ricettiva reale ha generato un sovraffollamento che nega la dignità umana più elementare:

Popolazione detenuta: 64.741 persone.

64.741 persone. Posti reali disponibili: 46.343.

46.343. Tasso di affollamento medio: 139,7%.

139,7%. Qualità della vita: Nel 44% degli istituti visitati sono state riscontrate celle con una superficie calpestabile inferiore ai tre metri quadrati per persona.

Nel 44% degli istituti visitati sono state riscontrate celle con una superficie calpestabile inferiore ai tre metri quadrati per persona. Isolamento: Oltre il 60% dei detenuti trascorre l'intera giornata chiuso in cella, senza alcuna attività trattamentale.

A fronte di un piano governativo che prometteva l'incremento di 10.000 posti attraverso l'edilizia penitenziaria, i dati reali mostrano una perdita netta di 424 posti. Questo fallimento della gestione infrastrutturale, unito alla mancanza di misure deflattive, si traduce in una tragedia umana misurabile in 38 suicidi registrati nei primi sette mesi dell'anno.

Approfondimenti Le ombre di Sollicciano e il silenzio delle istituzioni

Spostando l'analisi sulla giustizia minorile, emerge un dato che sfida la narrativa emergenziale comune. Negli IPM si è registrato un incremento delle presenze del 50% dall'entrata in vigore del Decreto Caivano, portando il numero dei ragazzi detenuti a 572 (dato aggiornato al 30 giugno 2026). Parallelamente, i minori in carico ai servizi della giustizia sono saliti dai 14.151 dell'ottobre 2022 ai 17.833 del giugno 2026.

Tuttavia, questo affollamento non è l'effetto di un'improvvisa ondata di violenza giovanile. I dati sugli omicidi commessi da minori restano stabili, oscillando tra i 25 e i 27 casi all'anno. La conclusione analitica è inequivocabile: non è cresciuta la criminalità, è cresciuta la reazione penale. Lo Stato ha scelto di rispondere a disagi sociali complessi esclusivamente attraverso l'inasprimento della misura detentiva, trasformando gli istituti minorili in terminali di una repressione che non distingue tra reato grave e marginalità.

Il quadro normativo è stato ulteriormente scosso dal disegno di legge approvato il 23 luglio, che introduce una modifica radicale nel trattamento dei quattordicenni. Si tratta di un'inversione di un principio cardine della giustizia minorile italiana: la presunzione di non imputabilità per i più giovani.

Invece di obbligare l'accusa a dimostrare la capacità di intendere e di volere del minore, ora spetta alla difesa provare l'immaturità del quattordicenne. Questo passaggio tratta de facto i minori come adulti, a meno di prova contraria, sollevando quelli che l'Unione delle Camere Penali ha definito "gravi dubbi di costituzionalità". Insieme all'aggravamento delle pene per i danneggiamenti di gruppo, queste norme segnano un allontanamento dalla funzione rieducativa in favore di una puramente punitiva.

Presumere per legge la maturità di un quattordicenne significa, per lo Stato, abdicare alle proprie responsabilità sociali. La realtà riportata dalle delegazioni in visita al "Meucci" e a Sollicciano è quella di ragazzi che lo Stato incontra spesso per la prima volta solo in un’aula di tribunale o dietro le sbarre di un IPM. È il fallimento sistemico della "prossimità" e della prevenzione: la mancanza di interventi sociali, educativi e territoriali trasforma il sistema penale nell'unico interlocutore per i giovani delle periferie umane.

In questo scenario, la responsabilità non è solo del Governo centrale. Il ruolo degli Enti Locali e dei Comuni è cruciale, eppure troppo spesso silente. Esiste una necessità impellente di alternative concrete alla detenzione e di un rafforzamento dei servizi sociali preventivi. In questa direzione si muove il Gruppo Foucault, che sta predisponendo "atti concreti" per stimolare un intervento che preceda la fase penale, affinché il carcere smetta di essere l'unica risposta possibile al disagio.

La crisi di Sollicciano e il sovraffollamento degli IPM non sono compartimenti stagni; sono vasi comunicanti che mostrano un sistema in sofferenza, dove l'età dei nuovi ingressi continua ad abbassarsi pericolosamente. Mentre la politica sceglie la via della presunzione di colpevolezza e del rigore normativo, la realtà delle celle sotto i tre metri quadrati continua a produrre disperazione anziché recupero.