Banche: insediata la nuova Commissione regionale Abi Toscana

Sostenere le previsioni di crescita del Pil toscano – secondo recenti indicatori locali dell’Irpet +0,8% nel 2025 – agendo sui fattori della produttività a cui garantire le risorse per il territorio, messe in campo anche a livello europeo, per finanziare investimenti in attività produttive, ricerca e innovazione. Su tutto, inoltre, la necessità di completare le opere infrastrutturali in corso, su rotaia e aeroportuali principalmente, fondamentali per le Pmi e l’export che secondo l’Istat ha segnato nel 2024 una crescita del 13,6% rispetto all’anno precedente. Ciò rappresenta una base solida per affrontare le incertezze delle annunciate misure protezionistiche internazionali.

È quanto emerso nel corso della riunione di insediamento, a Firenze, della Commissione regionale Abi Toscana. Nello specifico, Giancarlo Barbieri (Direttore generale Monte Paschi Fiduciaria) con delibera del Comitato esecutivo dell’Abi è stato confermato Presidente di Abi Toscana per il prossimo biennio.

Il mercato del credito in Toscana

In linea con le tendenze nazionali seguite dal calo della domanda di credito, e sulla base dei più recenti aggiornamenti congiunturali della Banca d’Italia, a fine 2024 i prestiti bancari all’economia toscana hanno superato i 92.4 miliardi di euro. In particolare, le imprese sono state finanziate con oltre 44 miliardi e le famiglie con oltre 43.7 miliardi.

Per quanto riguarda la rischiosità, le sofferenze lorde si sono attestate a circa 2.4 miliardi di euro (pari al 2,6% del totale dei finanziamenti).

Superiori a 105 miliardi i depositi da parte della clientela, segno di una costante fiducia dei risparmiatori.

“Le banche operanti in Toscana – ha dichiarato Giancarlo Barbieri – e con esse Abi Toscana in rappresentanza della Categoria, sono da sempre al servizio dell’economia reale e collaborano con le Istituzioni e tutti i principali interlocutori pubblici e privati locali per sostenere soluzioni concrete che migliorino l’accesso ai servizi finanziari e rafforzino la consapevolezza e la fiducia dei clienti. Le sfide quotidiane per imprese e cittadini, in una realtà complessa che cambia velocemente, trovano costante riscontro, anche nel nostro territorio, in adeguate risposte fornite dall’industria bancaria nel suo insieme.

Sono certo – ha aggiunto – che, come sempre avvenuto, l’aggiornamento continuo, il confronto fra banche e istituzioni finanziarie componenti Abi Toscana possano tradursi in iniziative che, nel rispetto dell’individualità delle singole banche aderenti e della libera concorrenza, rafforzino la vicinanza tra banche e territorio di riferimento, nell’interesse comune”.

La Commissione regionale Abi Toscana

Oltre al Presidente Giancarlo Barbieri, compongono la Commissione regionale Gianni Parigi (Vicepresidente di Abi Toscana e Vice direttore Federazione Toscana BCC); Enrico Algieri (Banca Ifigest); Francesco Bosio (Banca Cambiano 1884); Roberto Calzini (Banca Popolare di Cortona); Serafino Cavallini (BPER Banca); Massimo Cerbai (Credit Agricole Italia); Barbara Ciabatti (Banca Popolare di Lajatico); Francesco Marcacci (Cassa di Risparmio di Volterra); Carlo Nebbioli (Banca Mediolanum); Andrea Prandini (Intesa Sanpaolo); David Scampati (Findomestic Banca); Roberto Trecca (BNL BNP Paribas); Simone Trentanove (Banco di Desio e della Brianza); Marco Giorgio Valori (Banco BPM); Gaspare Vinci (UniCredit).