Dal 25 al 27 ottobre 2026, Firenze sarà trasformata nel baricentro politico dell'architettura istituzionale italiana. La quinta edizione del Festival delle Regioni e delle Province Autonome, mossa dallo slogan "Il futuro è passato da qui", travalica i confini della classica passerella d'ordinanza, mettendo a nudo le ambizioni e le lacerazioni di un Paese in perenne bilico tra sussidiarietà e frammentazione.

Incrociare le geometrie burocratiche dello Stato con l'armonia prospettica del Rinascimento non è soltanto una scelta scenografica. Tra le navate storiche e le piazze gremite, la kermesse è un potente prisma analitico, riflettendo le sfide della transizione digitale, le urgenze del contrasto allo spopolamento e, soprattutto, l'ombra strisciante di uno scontro costituzionale sui diritti essenziali.

I tavoli di lavoro dedicati a salute, trasporti e infrastrutture saranno ospitati in luoghi carichi di densità simbolica, dalla Galleria dell'Accademia all'Accademia dei Georgofili, fino alla Sagrestia di Santa Croce e all'Istituto degli Innocenti.

Approfondimenti A Firenze la quinta edizione del Festival delle Regioni

Questo corto circuito visivo tra prassi amministrativa ed eredità umanistica trova un'ancora di straordinaria attualità nelle sessioni dedicate all'ambiente. Le discussioni sulla protezione civile e sulla difesa del suolo si svolgono a ridosso del sessantesimo anniversario della tragica alluvione di Firenze del 1966, ricordando come la memoria storica debba farsi guida pragmatica nella gestione delle emergenze climatiche contemporanee.

Far interloquire la politica di oggi con il patrimonio del passato riafferma l'idea che l'efficienza dei servizi pubblici non possa prescindere dalla consapevolezza culturale dei territori.

Sotto l'impalcatura celebrativa del Festival si consuma un serrato confronto politico attorno alla Legge Calderoli. A pochi giorni dall'avvio della kermesse e in seguito alla decisione del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre di approvare le intese con Veneto, Lombardia, Piemonte e Liguria, la rete "La Via Maestra della Toscana" (CGIL, Legambiente, ARCI, ANPI, ACLI e Libera) ha formalizzato una lettera aperta al Presidente Eugenio Giani.

L'appello chiede alla Toscana di affiancare Puglia e Campania (guidate da Antonio Decaro e Roberto Fico) nel ricorso alla Corte Costituzionale. L'analisi della società civile si innesta direttamente sul solco tracciato dalla fondamentale Sentenza n. 192/2024 della Consulta — la quale ha già fissato paletti severissimi al trasferimento di funzioni dallo Stato — e richiama la Lectio Magistralis tenuta proprio a Palazzo Vecchio dal Vicepresidente della Corte Costituzionale, Luca Antonini, a venticinque anni dalla riforma del Titolo V.

La contraddizione appare evidente: mentre la diplomazia istituzionale ostenta compattezza, il contenzioso sulla tenuta del Servizio Sanitario Nazionale rischia di spaccare l'Italia sull'uguaglianza dei diritti fondamentali. Al centro della contesa, le norme contenute nel decreto-legge 30 settembre 2026 n. 170, che fissa al 30% il tetto massimo di studenti con background migratorio per singola classe.

L'assessora regionale toscana Alessandra Nardini ha guidato l'opposizione al provvedimento chiedendo lo stralcio degli articoli 12 e 13, ritenuti lesivi dei principi di inclusione. L'esito delle votazioni ha confermato un sistema regionale visibilmente polarizzato: la Commissione Sociale ha bocciato la misura a maggioranza con 3 voti contrari e 2 favorevoli, mentre la Commissione Istruzione ha espresso parere favorevole per 6 voti a 5.

Il voto spacca in due le diplomazie regionali, evidenziando come la coesione sociale e il modello educativo rimangano terreno di scontro ideologico profondo tra le diverse amministrazioni territoriali.

Lontano dalle contese ideologiche, il settore della transizione tecnologica ha mostrato il volto più programmatico del regionalismo. Nel contesto del Villaggio delle Regioni, la Regione Piemonte, per bocca dell'assessore Matteo Marnati, lancia un'alleanza interregionale strategica per superare lo storico isolamento dei sistemi informativi locali.

L'intesa punta a creare una cooperazione federata orientata alla condivisione di cloud qualificati, all'adozione etica dell'Intelligenza Artificiale e al presidio della cybersicurezza nella complessa fase post-PNRR. A questo binario infrastrutturale si affianca una riflessione sull'impatto sociale della tecnologia, che culminerà nel dibattito pubblico tra il Presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, e il Sottosegretario Alfredo Mantovano sul tema delle dipendenze digitali giovanili.

Mettere in rete i servizi digitali e i dati pubblici rappresenta la sola vera leva pragmatica per modernizzare la Pubblica Amministrazione, evitando lo spreco di risorse ed erogando servizi omogenei.

Il momento politico di maggior peso economico si celebra nel corridoio della Galleria dell'Accademia, sotto lo sguardo solenne del David di Michelangelo. I Presidenti delle Regioni si riuniranno in una seduta straordinaria per adottare la formale "Agenda delle Regioni e delle Province autonome", documento d'intesa strategica destinato a guidare il dialogo futuro con il Governo.

L'intesa finanziaria e istituzionale si lega a doppio filo ai contenuti del confronto "Right to stay", ideato per creare condizioni economiche e occupazionali capaci di frenare lo spopolamento delle aree interne. La scommessa di investire sul "diritto a restare" trasforma il patrimonio storico e l'autonomia finanziaria negli strumenti con cui trattenere le giovani generazioni nei territori d'origine.

Per tre giorni piazza Santa Croce ospiterà il “Geode della Salute e della Pace”, lo spazio della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri nel quale saranno proposte attività di informazione e sensibilizzazione aperte alla cittadinanza e agli studenti. L’iniziativa punta a mettere a disposizione competenze e conoscenze mediche in un contesto diverso da quello degli ambulatori, favorendo un rapporto diretto con le persone.

La giornata di domenica sarà dedicata ai cittadini; lunedì 26 e martedì 27 ottobre saranno invece coinvolte le scuole, con incontri e approfondimenti condotti da esperti e professionisti sanitari.In piazza Santa Croce sarà possibile fare domande su temi e questioni che interessano fasce d’età diverse: dalla prevenzione cardiovascolare alla salute mentale, dall’obesità infantile all’alimentazione, fino all’attività fisica e ai corretti stili di vita. Un’attenzione particolare sarà riservata ai più giovani, per i quali riconoscere precocemente i segnali di disagio e acquisire informazioni affidabili può fare la differenza.

Alle attività contribuiranno medici di diverse specialità, tra cui cardiologi, geriatri, pediatri, medici di medicina generale, odontoiatri e allergologi.

“Il valore di questa iniziativa sta nella possibilità di incontrare le persone in un luogo aperto e accessibile, portando la competenza dei medici fuori dalle sedi abituali – spiega Pietro Dattolo, presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Firenze –. La prevenzione non può essere affidata soltanto agli interventi successivi alla comparsa di una malattia: è importante promuovere controlli tempestivi, riconoscere i fattori di rischio e dare ai cittadini gli strumenti per compiere scelte consapevoli. Per questo abbiamo voluto che una parte significativa del programma fosse rivolta agli studenti”.

La tre giorni fiorentina dimostra come le amministrazioni regionali posseggano la maturità tecnica per coordinare infrastrutture digitali complesse e attrarre investimenti strategici. Tuttavia, le spaccature riemerse sul welfare, sull'istruzione e sull'architettura costituzionale della Legge Calderoli evidenziano un modello di governance ancora irrisolto.