Miss, il momento magico di Anna Tattarini

PUNTA ALA (GROSSETO) – Un clamoroso bis nel giro di 24 ore e stesso duello con la medesima rivale che ancora una volta ha dovuto adeguarsi al posto d’onore. E’ un momento magico per Anna Tattarini, 17 anni di Firenze, che dopo aver vinto la selezione di Chiesina Uzzanese si è ripetuta la sera successiva, giovedì 30 luglio, conquistando la fascia di Miss Miluna Baia Verde.

E al secondo posto ritroviano l’altra bellezza fiorentina Emma Gabellini, anche lei di 17 anni, che aveva ottenuto lo stesso piazzamento la sera prima.

Per le due giovanissime studentesse fiorentine la conferma che possono recitare un ruolo importante anche nella corsa al titolo di Miss Toscana.

Approfondimenti Miss Chiesina Uzzanese è la fiorentina Anna Tattarini

Terzo posto per Bianca Minucci, 20 anni di Grosseto.

E’ stata un grande successo la serata andata in scena al camping Baia Verde di Punta Ala (Grosseto), una delle realtà turistiche più apprezzate della Maremma, immersa nella natura e a pochi passi dal mare cristallino di Punta Ala.

Da anni punto di riferimento per il turismo all'aria aperta, il campeggio ha accolto con grande ospitalità una nuova tappa del concorso

La vincitrice è una studentessa del segno zodiacale del Leone che ha la passione per l’atletica leggera. E’ stata premiata da Emilio Brandolini D'Adda, responsabile organizzazione e sviluppo del Camping Baia Verde, insieme a Michele Stoppa della Gioielleria Stoppa di Grosseto (Via Carducci 48), che ha omaggiato la nuova Miss con un prezioso gioiello Miluna della nuova collezione.

Alla premiazione era presente anche Sara Covitto, attuale Miss Sorriso Toscana.

La classifica finale della selezione di Punta Ala è completata dal quarto posto di Aurora Lomi, 19 anni, di Viareggio, che ha preceduto Alessia Arezzini, 18 anni di Abbadia S.Salvatore (Siena).

Sesto posto per Valentina Iardella di Casale Marittimo (Pisa).

La serata è stata impreziosita dalla presenza dello showman Raffaello Zanieri che ha condotto la serata insieme alla Miss Italia 2024 Ofelia Passaponti.

Applausi anche per le esibizioni della Scuola di ballo Bulli e Pupe, che hanno regalato al pubblico momenti di spettacolo e intrattenimento.

Un grande grazie da parte di Syriostar, concessionaria del concorso, va alla direzione del Camping Baia Verde per la calorosa accoglienza e la preziosa collaborazione, così come a Luca Moncada e a tutto il gruppo di animazione Anima Vera, che con entusiasmo e professionalità hanno contribuito alla perfetta riuscita dell'evento.