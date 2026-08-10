Miss Chiesina Uzzanese è la fiorentina Anna Tattarini

CHIESINA UZZANESE (PISTOIA), 30 LUGLIO 2026 – Le selezioni dell’edizione 2026 di Miss Toscana parlano fiorentino e sono all’insegna delle giovanissime. Mercoledì sera 29 luglio il titolo di Miss Chiesina Uzzanese è stato vinto da Anna Tattarini, 17 anni, studentessa, che ha preceduto la coetanea Emma Gabellini, sempre di Firenze, che poche ore prima aveva vinto una selezione al Parco La Ragnaia di Calenzano. Studentessa e atleta, alta 1,78 metri, occhi azzurri e del segno zodiacale del Leone, Anna ha conquistato la giuria con eleganza, portamento e naturalezza.

Terzo posto per Valentina Iardella, 29 anni, di Casale Marittimo (Pisa).

Le posizioni dalla quarta alla sesta sono state occupate rispettivamente da Myriam Anna Gioia, 17 anni, di Prato, che ha preceduto Viola Zacek, 18 anni, di Lucca, e Giorgia Petrelli, 26 anni, di Vinci (Firenze).

Ancora una volta la sinergia tra l’Amministrazione comunale di Chiesina Uzzanese e la direzione del Dancing discoteca Don Carlos si è rivelata vincente.

Ha regalato una serata straordinaria, trasformando Piazza Vittorio Emanuele in un elegante palcoscenico all’aperto, gremito da un pubblico numerosissimo.

Il Don Carlos, che da anni ospita con entusiasmo le selezioni di Miss Italia Toscana, continua a rappresentare un punto di riferimento per il divertimento e gli eventi della Valdinievole.

Aperto per tutta l’estate dal venerdì alla domenica, il locale propone musica dal vivo, le migliori band, serate in discoteca e la suggestiva pista estiva.

A completare l’offerta c’è anche la piscina Don Carlos, con quattro impianti immersi nel verde, acquascivolo, trampolini, area picnic e spazio giochi dedicato ai bambini.

Ma torniamo alla sfilata di mercoledì sera. Sono state ben 26 le concorrenti provenienti da tutta la Toscana a contendersi il titolo di Miss Chiesina Uzzanese 2026, applaudite da una piazza gremita che ha seguito con entusiasmo ogni momento della manifestazione.

Ad impreziosire la serata la presenza di Miss Toscana 2025 Gaia Pardini di Pescia e la conduzione brillante di Andrea Agresti, che hanno accompagnato il pubblico durante tutta la manifestazione.

La vincitrice Anna Tattarini è stata premiata dal Sindaco di Chiesina Uzzanese Fabio Berti. La serata, come tutte quelle di Miss Toscana, è stata organizzata dall’Agenzia Syriostar di Alessio Stefanelli, con la preziosa collaborazione del coordinatore Giovanni Rastrelli.