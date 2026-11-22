Ci sono negozi che vendono giochi e negozi che, in cinquant'anni, hanno visto crescere intere famiglie. Il punto vendita Città del sole di via dello Studio 23/r, a pochi passi dal Duomo, a Firenze appartiene a questa seconda specie: quest'anno festeggia 50 anni dall'apertura ed è uno dei primi negozi del marchio nati dopo quello di Milano.

Per festeggiare questo anniversario storico attende le famiglie fiorentine sabato 21 novembre dalle 16:00.

La storia di Città del sole comincia nel capoluogo lombardo nel 1972, in via Meravigli quando Carlo Basso, apre luogo diverso dai negozi di giocattoli di allora: A guidarlo una domanda che è diventata il manifesto del marchio: «...e se giocare fosse una cosa seria?». A Firenze quell'idea trova terreno fertile grazie all'incontro tra Carlo Basso ed Eileen, che mezzo secolo fa, ha aperto il negozio fiorentino.

Più che un accordo commerciale, è stata una condivisione di intenti: il gioco migliore è uno strumento aperto, che non si limita a fare qualcosa davanti al bambino ma gli dà la possibilità di fare, immaginare, costruire. Legno, stoffa, geometrie, scienza e astronomia al posto delle mode del momento e dei giochi che tutto delegano a una batteria.Oggi, in un'epoca in cui i negozi di prossimità faticano a restare aperti, tagliare il traguardo dei 50 anni è una soddisfazione immensa.

Dietro quel bancone, in questi decenni, sono passate generazioni di fiorentini: bambini che hanno scelto il loro primo gioco e che, diventati adulti, sono tornati con i propri figli, e poi con i nipoti. Una bottega in cui prima Eileen e ora suo figlio Francesco hanno saputo consigliare il gioco giusto al momento giusto, e ogni giorno continuano a farlo con passione.“Sono orgoglioso che il nostro negozio sia un punto di riferimento per Firenze da 50 anni” dichiara Francesco “sono cresciuto con i giochi Città del sole ed è straordinario rivedere nei bambini di oggi la stessa felicità che ho provato io quando avevo la loro età”Città del sole in via dello Studio 23/r spalanca le porte del suo negozio rinnovato solo nel look, ma fedele alla filosofia di sempre.

L’appuntamento è per Sabato 21 Novembre dalle 16:00 per una grande festa con merenda per tutti!