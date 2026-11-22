La Savino Del Bene Volley incassa la quarta sconfitta in campionato, la terza al tie-break in questa stagione. Nella sfida dell’ottava giornata di Serie A1, disputata al Palazzetto dello Sport di Cervia, la formazione di coach Marco Gaspari si arrende per 3-2 all’Omag Consolini Volley 1907, dopo aver conquistato i primi due set e aver avuto l’occasione di chiudere la partita nel quarto parziale.La Savino Del Bene Volley è partita con il piede giusto e si è aggiudicata senza particolari difficoltà i primi due set, rispettivamente per 13-25 e 18-25.

Le padrone di casa hanno reagito nel terzo parziale, vinto 25-22, e hanno prolungato la sfida aggiudicandosi anche un combattutissimo quarto set per 30-28. Nel tie-break, nonostante il vantaggio al cambio campo (5-8), le ragazze di coach Gaspari hanno subito la rimonta romagnola e hanno ceduto per 15-13.Sul piano individuale, la miglior realizzatrice della Savino Del Bene Volley è stata Bosetti con 16 punti, seguita da Bergmann con 15. Hanno chiuso in doppia cifra anche Van Ryk e Aleksić, entrambe autrici di 14 punti.

Per l’Omag Consolini sono spiccati i 25 punti di Rivero e i 22 di Bracchi, mentre Jehlářová ha chiuso a quota 15.A livello di squadra, Scandicci ha chiuso con il 43% in attacco, contro il 46% delle avversarie, ma ha prevalso nettamente nel fondamentale del muro, con 13 block vincenti contro i 7 della formazione romagnola. L’Omag Consolini ha invece chiuso la sfida con più ace delle avversarie (6-5). In ricezione, la Savino Del Bene ha registrato il 52% di positività, contro il 43% delle padrone di casa.La Savino Del Bene Volley tornerà in campo domenica 15 novembre alle ore 17:00, quando al Pala BigMat ospiterà la Laica Cioccolato Uyba nella sfida valida per la nona giornata di Serie A1.

Sconfitta anche Firenze, 0-3 in casa contro Chieri.

LE PAROLE DI COACH ALESSANDRO OREFICE – “Dispiace ma è soprattutto frustrante non saper chiudere i set, perché anche oggi ci siamo trovati più volte in vantaggio, ma la palla dopo il 20 pesa tanto. Stiamo facendo tanta fatica coi posti 4, stiamo cercando di velocizzare i palloni per avere un gioco più rapido, ma ci vuole tempo. È frustrante perché siamo sempre lì, abbiamo giocato sullo stesso livello anche contro una squadra come Chieri, poi però non riusciamo a vincere neanche un set: l’unica medicina che conosco è il lavoro, e ancora di più, in questi momenti, la squadra deve trovare una mentalità in campo per cercare di unirsi, di entrare in una bolla e di chiudere finalmente i set. Anche contro Chieri, che gioca ultrarapido, abbiamo avuto tante opportunità sui contrattacchi, ma la transizione rimane ancora il nostro tallone d’Achille”.