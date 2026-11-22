Firenze, 12 novembre 2026 - Riapre al pubblico il Cenacolo di Sant’Apollonia a Firenze, dove sono in corso i lavori di restauro del monumentale ciclo pittorico realizzato da Andrea del Castagno intorno al 1447. L’intervento conservativo si accompagna a un’opportunità di visita del tutto particolare: grazie a un secondo ponteggio, appositamente predisposto per il pubblico, sarà possibile osservare le pitture a distanza ravvicinata, cogliendone dettagli, soluzioni prospettiche e qualità esecutive difficilmente percepibili dalla consueta posizione di osservazione.

Il secondo ponteggio, distinto da quello utilizzato per le operazioni conservative, è stato appositamente predisposto per consentire le visite in condizioni controllate e offrire al pubblico una visione ravvicinata delle pitture e del lavoro degli specialisti.

L’esperienza permette di apprezzare particolari della superficie dipinta, soluzioni tecniche e caratteristiche materiali che contribuiscono alla conoscenza dell’opera, mostrando come il restauro sia anche un’occasione di ricerca, condivisione e valorizzazione del patrimonio culturale.

Il cantiere si trasforma così in uno spazio di conoscenza e divulgazione, nel quale il pubblico potrà avvicinarsi non soltanto a uno dei più importanti complessi pittorici del Rinascimento fiorentino, ma anche alle metodologie e alle competenze che ne rendono possibile la conservazione. Un’esperienza che richiama quella vissuta ad Arezzo durante le operazioni di spolvero del grande ciclo della Leggenda della Vera Croce di Piero della Francesca, nella Cappella Bacci della Basilica di San Francesco, quando la prossimità alle superfici dipinte ha consentito di riscoprire aspetti dell’opera normalmente lontani dallo sguardo dei visitatori.Il progetto di restauro in corso affronta in maniera unitaria la conservazione del ciclo pittorico di Andrea del Castagno, tenendo conto delle differenti condizioni delle superfici e della complessa storia conservativa dell’opera.

L’obiettivo è preservare le pitture e migliorarne la leggibilità, integrando le operazioni di restauro con una campagna di indagini scientifiche finalizzata allo studio dei materiali, della tecnica esecutiva e degli interventi realizzati nel corso del tempo.

La ricerca si fonda su un approccio multidisciplinare che mette in dialogo competenze di conservazione, storia dell’arte e diagnostica scientifica. Il progetto diretto e coordinato dalla Direzione regionale Musei nazionali Toscana del Ministero della Cultura – Museo di San Marco e Cenacoli si avvale del supporto dell’Opificio delle Pietre Dure, già coinvolto negli interventi del passato, per gli aspetti diagnostici e metodologici dell'intervento, in accordo con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e la provincia di Prato, con il contributo scientifico del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) ed è reso possibile grazie al sostegno e alla collaborazione operativa della Fondazione Isabel e Balz Baechi, un'organizzazione privata senza scopo di lucro dedicata alla conservazione e al restauro del patrimonio storico-artistico, con particolare attenzione alle pitture murali, agli stucchi e ai mosaici.

Il Cenacolo di Sant’Apollonia occupa l’antico refettorio del monastero delle benedettine osservanti, fondato nel 1339 e profondamente ampliato nel corso del Quattrocento. La decorazione pittorica, realizzata da Andrea del Castagno probabilmente tra luglio e dicembre del 1447, rappresenta una delle testimonianze più significative della ricerca artistica fiorentina della prima metà del XV secolo.

L’artista concepì la parete di fondo come un unico grande programma figurativo dedicato alla Passione e alla Resurrezione di Cristo. Nella parte inferiore si sviluppa la celebre Ultima Cena, mentre nella zona superiore si dispongono la Crocifissione, al centro, affiancata dalla Resurrezione, a sinistra, e dalla Deposizione nel sepolcro, a destra. Le tre scene superiori, connesse attraverso il paesaggio e la presenza degli angeli in volo, concorrono a costruire una composizione unitaria, nella quale spazio, luce e colore guidano lo sguardo attraverso i diversi episodi.

La novità dell’opera risiede anche nel rapporto tra i temi rappresentati: Andrea del Castagno assegna all’Ultima Cena un ruolo di assoluto rilievo, superando la tradizionale subordinazione di questo soggetto rispetto alla Crocifissione nei refettori fiorentini. L’intera parete diventa così un organismo visivo coerente, nel quale la costruzione prospettica e il paesaggio assicurano continuità tra le diverse scene.

Nell’Ultima Cena, Cristo e gli apostoli sono disposti all’interno di una loggia illusionistica di straordinaria complessità. Il pavimento, il soffitto e le pareti, rivestite da specchiature marmoree dipinte, sono definiti da una rigorosa costruzione prospettica; la tavola, fortemente aggettante, e gli scorci degli elementi architettonici accentuano la profondità dello spazio rappresentato. Il disegno preciso, la solidità plastica delle figure, l’intensità delle espressioni e la ricchezza cromatica restituiscono tutta la forza innovativa della pittura di Andrea del Castagno.

Anche la gradazione luminosa contribuisce all’unità del ciclo: dalle tonalità più cupe e drammatiche dell’ambiente dell’Ultima Cena si passa progressivamente alla maggiore luminosità delle scene superiori, fino alla luce chiara dell’alba nella Resurrezione, immagine del rinnovamento e della salvezza.

Per secoli il ciclo rimase sconosciuto al di fuori della comunità monastica. La stretta clausura del monastero impedì infatti che la decorazione del refettorio fosse accessibile al pubblico e alla critica: neppure Giorgio Vasari, nella biografia dedicata ad Andrea del Castagno nelle Vite, menzionò questi affreschi.

La soppressione del monastero nell’Ottocento e l’allontanamento delle monache resero possibile la riscoperta delle pitture, la cui importanza spinse le Regie Gallerie a promuovere la creazione di un museo dedicato all’artista. Il Cenacolo fu inaugurato il 1° aprile 1891, entrando a far parte della rete dei musei fiorentini dedicati alla tradizione dei refettori dipinti.

La storia conservativa del complesso ha successivamente modificato l’assetto originario della parete. L’Ultima Cena è tuttora conservata in situ, sul supporto murario originale, mentre le tre scene superiori furono distaccate nel 1953 per ragioni conservative e trasferite su supporti secondari. L’intervento portò alla scoperta delle sinopie, i disegni preparatori dell’artista, a loro volta distaccate nel 1961 e oggi esposte sulla parete opposta del refettorio. Queste testimonianze costituiscono una fonte preziosa per comprendere il processo creativo, la progettazione della composizione e la tecnica esecutiva di Andrea del Castagno.

Nel refettorio sono conservate anche altre opere legate all’artista e alla sua attività: la lunetta con il Cristo in pietà e la relativa sinopia, una Crocifissione proveniente dal chiostro del convento di Santa Maria degli Angeli e la sinopia della Visione di San Girolamo tra le sante Paola ed Eustochio, realizzata per la Basilica della Santissima Annunziata. Al centro della parete adiacente al chiostro si trova inoltre un Crocifisso ligneo policromo attribuito a Raffaello da Montelupo, proveniente dalla chiesa di Sant’Apollonia.

Modalità di visita al museo

Dal 30 ottobre 2026Ingresso al Cenacolo senza visita sui ponteggi – 3,00 euro.da lunedì a sabato, 1° e 3° domenica del mese: 8.30-13.50. Chiuso il lunedì dopo la domenica di aperturaGratuito fino a 18 anni e prima domenica del mese per tutti. Ridotto 2 euro da 18 a 25 anni e altre gratuità e riduzioni di legge.

Modalità di visita sul ponteggio

Da domenica 15 novembre 2026 al 26 giugno 2027 da lunedì a sabato, 1° e 3° domenica del mese: 8.30-13.50. Chiuso il lunedì dopo la domenica di apertura . Durata 30 minuti8,00 euro per i singoli, p renotazione consigliata fino ad esaurimento dei posti disponibili

da lunedì a sabato, 1° e 3° domenica del mese: 8.30-13.50. Chiuso il lunedì dopo la domenica di apertura renotazione consigliata fino ad esaurimento dei posti disponibili 8,00 euro per i gruppi con prenotazione obbligatoria fino a un massimo di 10 persone, inclusa la guida telefonando al numero 055-354135Riduzioni per minori e giovani fino a 25 anni: 4,00 euro

con prenotazione obbligatoria fino a un massimo di 10 persone, inclusa la guida telefonando al numero 055-354135Riduzioni per minori e giovani fino a 25 anni: Da sabato 21 novembre 2026 al 26 giugno 2027

tutti i sabati e 1^ e 3^ domenica del mese, ore 10.00 e 11.30, durata 60 minutiVisita guidata al museo e sul ponteggio a cura dei servizi educativi – 10,00 euro: esclusivamente con prenotazione obbligatoria, per gruppi di massimo 10 persone, durata circa 45 minuti.Riduzioni per minori e giovani fino a 25 anni: 6,00 euro

Avvertenze: La visita sui ponteggi è possibile solo a partire dai 7 anni, è obbligatorio indossare il casco e tenere i bambini sotto i 10 anni per mano, non è accessibile per persone con difficoltà motorie.Info e prenotazioni