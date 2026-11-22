Fondata nel Seicento dall’Accademia degli Immobili, La Pergola è il teatro più celebre e prestigioso di Firenze. Questo libro ne ricostruisce la storia seguendo il percorso dell’istituzione che lo ideò e lo amministrò fino al 1942, accompagnando il lettore attraverso tre secoli di trasformazioni. Il volume ripercorre inoltre l’evoluzione architettonica del teatro, dalle origini come spazio di corte agli interventi ottocenteschi, fino ai restauri dei primi anni Duemila: un’analisi fondata sull’esperienza diretta dell’autrice, che ha fatto parte del gruppo di progettazione per gli interventi nelle Sale monumentali e ne ha diretto i cantieri, curandone il restauro e la restituzione alla città. Tra rigore storico e curiosità sulla vita quotidiana del teatro, il libro offre un racconto avvincente che intreccia architettura, memoria e spettacolo.

Marzia Cantini, storica dell’arte formatasi all’Università degli Studi di Firenze, si occupa da anni di storia urbana e tutela del patrimonio storico-artistico cittadino. Ha operato presso il Comune di Firenze nell’ambito dei beni monumentali e dell’arredo urbano, affiancando all’attività istituzionale una costante ricerca scientifica sfociata in pubblicazioni, convegni e progetti di valorizzazione culturale. I suoi studi sono incentrati sull’architettura, lo spazio pubblico e i processi di conservazione del patrimonio.

Questo suo nuovo volume, La Pergola, è il quarto della collana «Il Cocomero» diretta da Enrico Zoi.