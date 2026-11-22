Quando una comunità si trova a varcare la soglia dei sessant’anni da una catastrofe che ne ha segnato per sempre l'identità – come l'alluvione che il 4 novembre 1966 travolse Firenze e l'intera Toscana – affiora inevitabilmente un dilemma profondo. Come dobbiamo ricordare? La tentazione più rassicurante è quella della rassegna nostalgica, del rito consolatorio che celebra il coraggio di allora per stendere un velo d'assoluzione sulle fragilità di oggi. Ma trasformare la memoria storica in una parentesi sterile è un lusso che il nostro tempo non può più permettersi.

Alla vigilia delle ricorrenze previste per il novembre 2026, la vera sfida è mettere a nudo il presente: confrontare la narrazione del passato con la realtà del collasso climatico, delle precipitazioni estreme e della complessa manutenzione dei bacini idrografici. Dalle diverse iniziative in programma nel territorio toscano emergono quattro prospettive complementari – dalla protesta aperta contro la retorica celebrativa alla riscoperta degli archivi, dalla sperimentazione tecnica sul campo fino alla rielaborazione letteraria. Quattro tasselli che ci costringono a chiederci cosa significhi, oggi, far parlare la storia.

Il 4 novembre 2026 le istituzioni celebreranno ufficialmente il sessantesimo anniversario alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e dei vertici politici regionali. Eppure, il rischio reale è che sulla città si abbatta un'altra piena: una "seconda alluvione", questa volta fatta di retorica preconfezionata sulla resilienza, sugli "angeli del fango" e sulla miracolosa rinascita fiorentina. Una narrazione edulcorata che rischia di apparire grottescamente scollata dalla realtà di un pianeta in sofferenza.

Per spezzare questo incantesimo consolatorio, l'Associazione 11 agosto ha scelto di muoversi d'anticipo. La sera di martedì 3 novembre 2026, alle ore 19.00, si ritroverà sotto la Torre di San Niccolò, affacciata sull'Arno, per proiettare sulla pietra un messaggio chiaro, concepito come un vero e proprio allarme. Di fronte alle evidenze dell'estate più calda di sempre, al moltiplicarsi delle crisi socio-ambientali e a un'agenda globale dominata dai conflitti, l'anniversario non può ridursi a un'autolode per avercela fatta sessant'anni fa.

La memoria viva di Firenze – quella che affonda le radici nelle visioni civili di Giorgio La Pira, nella lezione intransigente di Don Milani e nelle battaglie delle centinaia di giovani che affollano oggi le piazze per il clima – richiede il coraggio di denunciare la catastrofe imminente e mobilitarsi.

"Mentre usciamo dall’estate più calda di sempre, mentre il collasso climatico è sempre più evidente [...] questo anniversario andrebbe usato per denunciare la catastrofe che incombe. Non per cadere nel pessimismo ma, al contrario, per attivarci insieme. [...] dobbiamo invertire la rotta. Ora."

Se la denuncia politica scuote le coscienze, il rigore della documentazione storica fornisce gli strumenti per comprendere. La memoria non si limita a conservare: scava, svela e ricompone. Parte da questa consapevolezza l'evento “La storia in prima pagina. Firenze, sessant’anni dopo l’alluvione, il racconto del giornalismo toscano. Storie, testimonianze e documenti”, in programma lunedì 2 novembre 2026 alle ore 17.30 nel salottino del Teatro della Pergola (via della Pergola 30, Firenze).

Più che una semplice passerella, l'incontro costruisce un confronto corale tra chi ha il compito quotidiano di informare il territorio e chi ne guida le istituzioni. Accanto agli interventi del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, della sindaca di Firenze Sara Funaro e dell'assessora regionale alla Cultura Cristina Manetti, il tavolo vedrà dialogare le principali firme dell'informazione locale e nazionale:

Agnese Pini (Direttrice QN La Nazione, Il Resto del Carlino, Il Giorno)

Cristiano Marcacci (Direttore Il Tirreno)

Fabio Galati (Caporedattore Repubblica Firenze)

Carlo Nicotra (Caporedattore responsabile Corriere Fiorentino)

Maria Adele De Francisci (Caporedattore TGR Rai Toscana)

Ciascuna redazione presenterà gli speciali editoriali realizzati per il sessantesimo anniversario, rivelando documenti inediti e testimonianze d'archivio recuperate per l'occasione. Il percorso sarà arricchito dalla proiezione di un estratto del documentario storico curato dalla TGR Toscana e dalle sonorità popolari dell'orchestra La Nuova Pippolese. È la dimostrazione di come il giornalismo d'inchiesta e di memoria possa trasformare la cronaca di ieri in una chiave di lettura critica per non ripetere gli errori del passato.

Dalla denuncia politica e dalla ricerca d'archivio occorre però passare al terreno operativo. Raccontare la storia delle piene è inutile se non si impara a scavare la terra e a gestire i corsi d'acqua con strumenti moderni. L'esperienza della Val di Cecina rappresenta, in questo senso, la risposta concreta e tecnica all'allarme lanciato dalle piazze.

Lunedì 2 novembre 2026 (dalle 17.30 alle 19.15) prende il via un ciclo di webinar focalizzato sulla gestione del rischio idraulico e sulla tutela degli ecosistemi. Promosso nell'ambito del Contratto di Fiume Cecina e coordinato dal Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa insieme al Distretto rurale e biologico della Val di Cecina, il progetto rappresenta l'attuazione pratica dell'Azione 14: un modello pilota che punta a superare le tradizionali rigidità burocratiche. L'approccio mette attorno allo stesso tavolo virtuale una rete multidisciplinare di attori:

Visione d'insieme e mondo agricolo: Alessandro Fabbrizzi (Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa) e Massimo Piccini (Confagricoltura Pisa e Livorno, direttore Marchesi Ginori Lisci srl) affrontano la convivenza tra produzione agricola e vulnerabilità del suolo.

Alessandro Fabbrizzi (Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa) e Massimo Piccini (Confagricoltura Pisa e Livorno, direttore Marchesi Ginori Lisci srl) affrontano la convivenza tra produzione agricola e vulnerabilità del suolo. Pianificazione e assetto idrico: Isabella Bonamini (Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale), Simone Pozzolini (consulente del Comune di Cecina) ed Enzo Di Carlo (Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa) analizzano i Piani di Gestione del Rischio e gli studi idrologici Bassa Val di Cecina.

Isabella Bonamini (Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale), Simone Pozzolini (consulente del Comune di Cecina) ed Enzo Di Carlo (Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa) analizzano i Piani di Gestione del Rischio e gli studi idrologici Bassa Val di Cecina. Intervento pilota sul campo: L'ingegner Lorenzo Castellani (IDeA Ass. Prof.), il dottor Leonardo Lombardi (Nemo srl) e il geologo Luca Sbrilli illustrano il caso concreto di manutenzione ordinaria svolto su un tratto di sponda in località Cerreto.

L'ingegner Lorenzo Castellani (IDeA Ass. Sintesi e partecipazione: Stefania Gatti e Tania Mattei (Distretto Rurale e Comunità Interattive) curano il confronto aperto con i cittadini.

Il caso del Cerreto è emblematico: mostra come la protezione delle aree abitate possa integrarsi con le misure di conservazione della Rete Natura 2000. Invece di cementificare, si sceglie di valorizzare le aree naturali di espansione temporanea delle acque. La natura cessa di essere una minaccia da addomesticare e diventa una fondamentale alleata per attutire la forza delle piene nell'era del caos climatico.

Esiste infine un livello di comprensione che sfugge sia alle carte geografiche dei tecnici sia ai reportage dei giornali: è la dimensione simbolica, emotiva e culturale che lega una comunità al proprio fiume. L'acqua non è solo una portata in metri cubi al secondo, ma un elemento ancestrale con cui l'uomo tratta da sempre un'infinita tregua armata.

Questa rielaborazione trova spazio lunedì 2 novembre 2026, alle ore 18.00, presso il Teatro Nazionale di Firenze (via dei Cimatori 8), con la presentazione del romanzo "La fiuma" di Dario Franceschini (edito da La nave di Teseo). L'opera si pone come il naturale seguito di "Aqua e tera", il romanzo del 2024 che ha riscosso un notevole successo di pubblico e critica.

L'incontro, introdotto dall'assessore comunale Dario Danti, vedrà un panel d'eccezione confrontarsi sul valore della narrazione letteraria dei luoghi e della memoria idrica:

Sara Funaro (Sindaca di Firenze)

Dario Nardella (Europarlamentare)

Adriano Sofri (Scrittore e giornalista)

Erasmo D’Angelis (Presidente della Fondazione Earth Water Agenda)

Maria Cassi (Attrice)

Attraverso la finzione letteraria, la metafora della "fiuma" permette di metabolizzare la fragilità costitutiva dei nostri territori. La letteratura si rivela così uno straordinario strumento ecologico: aiuta la comunità a sviluppare quella consapevolezza culturale indispensabile per rispettare la memoria profonda del fiume ed evitarne la furia.

Le diverse iniziative in programma per il sessantesimo anniversario dell'alluvione tracciano una rotta nitida. Il 1966 non deve essere un piedistallo su cui esibire un'orgogliosa autoreferenzialità, ma un cantiere aperto. Dalla spinta critica della protesta di piazza alle ricerche negli archivi dei giornali, dalle soluzioni di ingegneria naturalistica a Cecina fino alle pagine della letteratura, il messaggio è uno solo: la memoria è utile soltanto se diventa un'azione politica e ambientale concreta per il presente.