Marroni a Palazzuolo sul Senio, 4 domeniche di qualità

Festa in paese il 4, 11, 18 e 25 ottobre

Domeniche d'ottobre all'insegna del marrone, marrone Igp, e di tante altre specialità autunnali in uno dei "Borghi più belli d'Italia"... Palazzuolo sul Senio mette in mostra questo prelibato prodotto di qualità e i frutti del sottobosco. Torna, infatti, la tradizionale "Sagra del Marrone e dei frutti del sottobosco". Organizzata dalla Pro Loco in collaborazione col Comune, la manifestazione si terrà che si terrà nelle domeniche 4, 11, 18 e 25 ottobre, nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza anti-Covid.

Quattro appuntamenti domenicali per far festa con torta di marroni, castagnaccio, topini, tortellini, cantucci con farina di castagne e tanto altro ancora... E non mancheranno tortelli, polenta e piadine, piatti tipici della cucina tosco-romagnola da gustare nei vari stand gastronomici, sapori e aromi autunnali.

"Con l'arrivo dell'autunno si rinnova l'appuntamento con questa tradizionale manifestazione autunnale che celebra un'eccellenza del territorio qual è il marrone - sottolinea il sindaco di Palazzuolo sul Senio Philip Gian Piero Moschetti -: quattro domeniche all'insegna del marrone Igp del Mugello e dei prelibati frutti della stagione, presentati anche in diverse ricette e varianti culinarie - aggiunge -. Si tratta di un appuntamento importante a cui teniamo molto e per questo abbiamo previsto modalità di svolgimento che rispettano le norme di sicurezza anti-Covid, con l'impegno del Comune, della Proloco e delle associazioni del paese".

Nell'incantevole centro storico, stand di marroni e prodotti tipici, prodotti artigianali e animazione, con i Maggiaoli, in versione itinerante, che riempiranno le vie di suoni e canzoni della tradizione e gli itinerari tra storia, arte e curiosità di "Storivicoli".

Per maggiori informazioni: palazzuoloturismo@gmail.com, tel. 055 8046125, fb e instagram Ufficio Turistico Palazzuolo sul Senio



