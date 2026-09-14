Ma quanto sono buoni i salami toscani?

Firenze, 14 settembre – La secolare tradizione salumiera toscana firma il gradino più alto del podio in Europa: l’Antica Macelleria Falorni si aggiudica il primo posto assoluto nel rigoroso test comparativo condotto dalla celebre rivista di consumatori svizzera K-Tipp, con il suo Salame Nobile.

Il test ha premiato la qualità della carne, ritenuta più magra, con meno grassi, con una filiera sicura. La storica realtà di Greve in Chianti (Firenze) è dedita da generazioni all'alta salumeria artigianale, punto di riferimento per la gastronomia toscana e italiana.

Il Salame Nobile Falorni ha infatti conquistato il punteggio più alto della valutazione (5,9 punti su 6, giudizio "Molto Buono"), imponendosi su un panel di 12 prodotti tra marchi internazionali, tra cui altri italiani, salami e affettati. A valutare la qualità dei salami nell’indagine di K-Tipp è stato un laboratorio alimentare tedesco che ha misurato il contenuto di proteine della carne, grassi, acqua e tessuto connettivo. Il prodotto dell'Antica Macelleria Falorni ha mostrato la quota più elevata di carne magra e la minore presenza di tessuto connettivo e grassi (soli 27 grammi ogni 100 grammi di prodotto). Le analisi hanno poi confermato la totale sicurezza della filiera, con livelli di nitriti e nitrati ampiamente al di sotto dei limiti di legge e assenza di contaminanti - impiegati talvolta per conservare la carne e mantenere il suo colore naturale. Il test ha premiato in particolare i prodotti italiani, ai primi posti della classifica.

"Questo riconoscimento rappresenta per noi una conferma straordinaria dell'impegno che mettiamo ogni giorno nella selezione delle materie prime e nel rispetto dei tempi naturali di stagionatura", commenta Stefano Bencistà Falorni. "Il nostro Salame Nobile nasce con l'obiettivo di offrire un'esperienza gustativa autentica e pulita, dove la qualità della carne di suino è la vera protagonista. Sapere che le analisi di laboratorio indipendenti confermano la superiorità della nostra ricetta è il miglior premio per il lavoro di tutta la nostra squadra."

Situata nella storica piazza di Greve in Chianti dal 1806, l'Antica Macelleria Falorni si conferma custode dei sapori autentici. Attraverso una sapiente combinazione di antichi saperi artigianali, ricette tramandate di generazione in generazione e moderne tecnologie di controllo della filiera, Falorni porta sulle tavole di tutto il mondo i profumi e i sapori del Chianti: dalla premiata Finocchiona IGP alle numerose specialità della salumeria.