Ph Monia Pavoni

71 lettere tra il filosofo Günther Anders e Claude Eatherly, il pilota americano coinvolto nel bombardamento atomico di Hiroshima. Un carteggio in cui il militare mette a nudo l'angoscia e la follia come reazione all'orrore e nel quale Anders legge la "cecità di fronte all'apocalisse".

“Little Boy” è lo spettacolo che Domenico Cucinotta, Stefano Parigi, Monica Santoro portano in scena sabato 14 e domenica 15 novembre al Teatro Goldoni di Firenze, nell’ambito della stagione 26/27 del Teatro delle Donne. Adattamento e regia Marco Di Costanzo.

“Little boy”, come il nome in codice della bomba di Hiroshima: 70.000 vittime in pochi secondi e altre 200.000 in seguito alle radiazioni. Un crimine che, per la prima volta, pose il genere umano di fronte alla possibilità dell’autodistruzione. Durante lo spettacolo gli attori tessono un’azione ambigua, vivace e surreale. I personaggi si muovono in uno spazio spalancato sull’abisso di un’Apocalisse imminente; si confrontano sulla via da seguire per la salvezza dell’umanità: ciò che l’essere umano fa e desidera come individuo è in opposizione a ciò che fa e desidera come membro della specie? La dedizione a una causa è materia da santi o da folli? Travolto dal rimorso, il pilota Claude Eatherly rifiutò i riconoscimenti ufficiali e fu più volte ricoverato in ospedali psichiatrici.Celebre produzione del Teatro dell’Elce, lo spettacolo viene riproposto nel ventesimo anniversario della compagnia fiorentina.Inizio ore 20,30.

Biglietti da 5 a 15 euro (riduzioni per over 60, under 25, soci Coop, Arci, Uisp, ATC, residenti nei Quartieri 4 e 1 e iscritti ai corsi di formazione del Teatro delle Donne). Programma completo, prenotazioni e prevendite sul sito ufficiale www.teatrodelledonne.com (tel. 055.2776393 - teatro.donne@libero.it), prevendite online anche su www.ticketone.it. La stagione 2026/2027 del Teatro delle Donne è realizzata con i contributi di Fondazione CR Firenze, Ministero della Cultura, Regione Toscana, Comune di Firenze/Estate Fiorentina, Città Metropolitana di Firenze, Unicoop Firenze.

Con il sostegno del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. In collaborazione con Comune di Scandicci, Intercity Festival e Quartiere 4. IL TEATRO DELLE DONNEAVAMPOSTI TeatroFestival 026 - extended edition05 settembre/5 dicembre 2026FIRENZE-SCANDICCI-SESTO FIORENTINOCon il contributo diFondazione CR FirenzeMinistero della CulturaRegione ToscanaComune di Firenze/Estate FiorentinaCittà Metropolitana di FirenzeUnicoop FirenzeCon il sostegno diTeatro del Maggio Musicale FiorentinoIn collaborazione conComune di Scandicci, Intercity Festival e Quartiere 4BigliettiDa 5 a 15 euro (riduzioni per over 60, under 25, soci Coop, Arci, Uisp, ATC, residenti nei Quartieri 1 e 4 e iscritti ai corsi di formazione del Teatro delle Donne)Info, prenotazioni e prevenditeSul sito ufficiale www.teatrodelledonne.comTel.

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