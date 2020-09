Leggere poesie straniere in tram

In concomitanza con la Giornata Europea delle Lingue 2020

VIDEO — E' partito da qualche giorno il progetto"Poesia in tramvia"che usa la poesia quale veicolo comunicativo di comprensione e reciproca conoscenza tra culture diverse, con l’intento di favorire buone pratiche di inclusione, integrazione. Chi prenderà la tramvia a Firenze fino al 5 ottobre potrà leggere, mentre viaggia, queste poesie che sono state selezionate attraverso laboratori didattici realizzati nei corsi per l’apprendimento della lingua italiana per gli stranieri tenuti dal Cospe e dalla Scuolina di Poggio alla Croce. Le poesie scelte sono state poi tradotte in italiano. La Scuolina di Poggio alla Croce aderisce alla rete delle scuole Penny Wirton scuole gratuite di italiano per migranti, frequentate spesso da minori stranieri non accompagnati.

Se l'intento del progetto è da una parte quello di far imparare l'italiano attraverso la traduzione delle poesie del cuore, dall'altra c'è l'intenzione di superare una narrazione stereotipata dei migranti e favorire, attraverso la poesia, la trasmissione dello “spirito” dei vari paesi di provenienza per giungere ad una conoscenza più autentica dei loro paesi di origine.

Il progetto è nato dalla collaborazione del centro Europe Direct Firenze con il Cospe ed è stato promosso lunedì 14 settembre nello speciale radiofonico condotto da Raffaele Palumbo, in diretta su Controradio e in video sui canali EDO di Controradio ( Facebook, Youtube), dove sono intervenuti l’Assessore Cosimo Guccione per il Comune di Firenze, Diletta Gasparo per il centro Europe Direct Firenze e Giovanni Gravina per il Cospe. Le poesie sono state lette in lingua originale da persone di madrelingua e poi declamate in italiano dall’attrice Daniela Morozzi. E’ possibile riascoltare e vedere il video della trasmissione dalla pagina Facebook di Controradio.

Nel periodo in cui ci saranno le affissioni sulla tramvia (dal 9 settembre al 5 ottobre) ricorre anche la Giornata Europea delle Lingue che dal 2001, su iniziativa del Consiglio d’Europa di Strasburgo viene stata celebrata il 26 settembre di ogni anno in tutta Europa, insieme alla Commissione europea, promuovere la diversità linguistica e culturale in generale e in particolare quella europea, preservarla e favorirla.